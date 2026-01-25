Более 230 тысяч домов в США остались без света из-за снежной бури
В 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
Сегодня, 19:35
121Фото: Pixabay.com
В США на фоне снежной бури более 230 тысяч абонентов остались без электричества, передаёт BAQ.KZ.
Об этом свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 230 327, больше всего пришлось на штаты Луизиана (66 838), Миссисипи (63 559) и Техас (48 839).
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед.
