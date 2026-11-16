Более 2,4 млн постоянных рабочих мест создано в Казахстане за семь лет

За 2019–2025 годы в Казахстане создано более 3,6 млн новых рабочих мест, из которых около 2,4 млн имеют постоянный характер. Таким образом, на постоянную занятость приходится примерно две трети всех рабочих мест, появившихся за этот период.

Только в 2025 году в стране создано 564,2 тыс. рабочих мест. Из них 361,9 тыс., или 64%, составили постоянные, еще 202,3 тыс. (36%) – временные.

При этом региональная структура занятости демонстрирует существенные различия в соотношении постоянных и временных рабочих мест.

Наиболее высокая доля постоянной занятости отмечена в Акмолинской и Костанайской областях – по 76%. В абсолютном выражении это 17,2 тыс. и 24,5 тыс. рабочих мест соответственно.

В Жамбылской области доля постоянных рабочих мест достигла 72%, или 38 тыс. В Актюбинской области и Шымкенте показатель составил по 71% – 38,5 тыс. и 22,5 тыс. рабочих мест соответственно.

Отраслевая структура: где создаются новые рабочие места

Расширение занятости в 2025 году охватило различные секторы экономики и социальной сферы. Наибольший объем новых рабочих мест пришелся на категорию других видов экономической деятельности – 137,7 тыс.

Существенный вклад внесла социальная сфера. В образовании создано 80,5 тыс. рабочих мест, или 22,3% от общего отраслевого распределения. Еще 60,4 тыс. рабочих мест (16,7%) пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство.

В строительстве появилось 27,6 тыс. рабочих мест (7,6%), в здравоохранении и сфере социальных услуг – 25,2 тыс. (7%).

В оптовой и розничной торговле, а также в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов создано 16,3 тыс. рабочих мест. На транспорт и складирование пришлось 10,9 тыс., на промышленность – 3,2 тыс.

В целом итоги 2019–2025 годов свидетельствуют о значительном расширении рынка труда Казахстана. За этот период создано более 3,6 млн рабочих мест, причем около 2,4 млн из них обеспечивают постоянную занятость.

Таким образом, ключевым результатом рассматриваемого периода стало не только увеличение количества рабочих мест, но и преобладание постоянной занятости в общей структуре созданных возможностей для трудоустройства.