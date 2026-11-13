Более 2,4 млн тонн кормов для скота заготовили в Актюбинской области

В Актюбинской области в соответствии с планом завершили основные работы по заготовке кормов на зимний период. В этом году погодные условия были благоприятными для сенокоса, благодаря чему хозяйства смогли сформировать необходимые запасы кормов.

По данным управления сельского хозяйства, в регионе насчитывается более 628 тысяч голов крупного рогатого скота, 1,2 млн овец и коз, свыше 417 тысяч лошадей и 26 тысяч верблюдов.

По информации акимата, всего в области заготовили 2 млн 418,5 тысячи тонн кормов, включая сено, сенаж, силос, концентрированные корма и солому. Из этого объема более 2 млн тонн приходится на сено, свыше 225 тысяч тонн — на концентрированные корма и 110 тысяч тонн — на солому. Остальную часть составляют сенаж и силос. Таким образом, основные планы по заготовке кормов выполнены полностью, а по отдельным показателям удалось превысить установленные значения.

В кормозаготовительной кампании по области задействовали более 1 400 тракторов, свыше 1 300 косилок и более тысячи пресс-подборщиков. Кроме того, с начала года сельскохозяйственные предприятия приобрели 466 единиц новой кормозаготовительной техники на общую сумму 3,7 млрд тенге.

Хозяйствам также оказали государственную поддержку. В этом году на субсидирование животноводства из бюджета предусмотрели 4,2 млрд тенге. Для обеспечения аграриев доступным топливом на кормозаготовительные работы выделили более 615 тонн льготного дизельного топлива по цене 275 тенге за литр.

В настоящее время более 35 тысяч дворов в области полностью обеспечены запасами сена на зимний период.