В Костанайской области супермаркет оштрафовали за разницу в цене на полке и кассе
Магазин оштрафовали на 140 тысяч тенге за неверный ценник.
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В Костанайской области выявили случай несоответствия цены товара на полке и на кассе.
По информации Министерства торговли и интеграции, в супермаркете «А-Маркет» шоколад был выставлен по цене 445 тенге, однако при оплате на кассе стоимость составила 460 тенге.
Какое нарушение выявили
По итогам проверки торговый объект привлекли к административной ответственности. Дело рассмотрели в сокращенном порядке, предпринимателю назначили штраф в размере 140 562,5 тенге.
В Департаменте торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области МТИ РК отмечают, что цена на ценнике должна соответствовать стоимости товара при расчете на кассе.
Сколько предпринимателей привлекли к ответственности
С начала года департамент привлек к административной ответственности 141 предпринимателя.
Из них 135 предпринимателей допустили превышение установленного размера торговой надбавки, чем нарушили пункт 1 статьи 9 Закона РК «О регулировании торговой деятельности».
Еще шесть предпринимателей привлечены к ответственности за отсутствие ценников на полках.
На какие продукты снизили цены
В результате государственного контроля в регионе были снижены цены на ряд социально значимых продовольственных товаров.
В частности, стоимость картофеля снизилась с 235 до 170 тенге за кг, лука – с 330 до 200 тенге, капусты – с 230 до 195 тенге, моркови – с 420 до 360 тенге за кг.
Также снизились цены на огурцы, помидоры, яблоки, муку, яйца, сахар, гречку, рис, рожки, подсолнечное масло, чай, сыр, кефир и куриное мясо.
Наибольшее снижение зафиксировано по луку – на 65%, огурцам сорта «Рава» – на 37,7%, картофелю – на 38,2% и куриному мясу – на 34,7%.
Что говорят в департаменте
Департамент продолжает работу по недопущению превышения установленной законодательством торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.
Жителям при обнаружении несоответствия цены на ценнике и кассе рекомендуют обращать внимание на стоимость товара и сообщать о нарушениях в уполномоченные органы.
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