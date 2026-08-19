Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа

Прогноз погоды на четверг, 20 августа, по всей территории Казахстана представили на сайте "Казгидромета".

В Астане облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днём +20...+22°C.

В Алматы облачно, дождь, гроза, ветер 3-8, порывы до 15 м/с. Температура ночью +18...+20°C, днём +31...+33°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днём +35...+37°C.

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днём +32...+34°C.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днём +33...+35°C.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днём +33...+35°C.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днём +29...+31°C.

В Караганде облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днём +20...+22°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днём +20...+22°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18....+20°C, днём +33...+35°C.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9....+11°C, днём +23...+25°C.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днём +36...+38°C.

В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +18...+20°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днём +20...+22°C.

В Семее облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +22...+24°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днём +34...+36°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +33...+35°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +36...+38°C.

В Уральске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днём +32...+34°C.

В Усть-Каменогорске облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +25...+27°C.