Дожди с грозами и сильный ветер: погода в Казахстане на 20 августа
Местами на севере и востоке страны пройдут дожди с грозами.
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Прогноз погоды на четверг, 20 августа, по всей территории Казахстана представили на сайте "Казгидромета".
В Астане облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днём +20...+22°C.
В Алматы облачно, дождь, гроза, ветер 3-8, порывы до 15 м/с. Температура ночью +18...+20°C, днём +31...+33°C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днём +35...+37°C.
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днём +32...+34°C.
В Актобе ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днём +33...+35°C.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днём +33...+35°C.
В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днём +29...+31°C.
В Караганде облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днём +20...+22°C.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днём +20...+22°C.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18....+20°C, днём +33...+35°C.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9....+11°C, днём +23...+25°C.
В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°C, днём +36...+38°C.
В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +18...+20°C.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днём +20...+22°C.
В Семее облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +22...+24°C.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днём +34...+36°C.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +33...+35°C.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днём +36...+38°C.
В Уральске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днём +32...+34°C.
В Усть-Каменогорске облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днём +25...+27°C.
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