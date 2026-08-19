Для вкладчиков это означает, что доходность по некоторым вкладам постепенно становится ниже. Продолжится ли снижение, остаются ли депозиты выгодным способом хранения сбережений и стоит ли казахстанцам искать другие варианты для вложения денег, BAQ.KZ узнал у экспертов.

Какие банки уже снизили ставки

Так, по данным FinRatings.kz, снижение уже затронуло ряд банковских продуктов. В Halyk Bank доходность трёхмесячного депозита QORJIN снизилась с 19,5% до 18,51% годовых, а шестимесячного – с 17% до 16,5%. При этом по годовому вкладу этого же продукта ставка, наоборот, выросла с 15,05% до 15,5%.

С 5 августа изменились условия и по Накопительному Kaspi Депозиту в тенге – ГЭСВ по нему составляет 19%. В Home Credit Bank ставка по трехмесячному депозиту «Сберегательный Хоум+» снизилась с 20% до 19,6%.

Евразийский банк также пересмотрел доходность трехмесячного накопительного TURBO Депозита: ГЭСВ снизилась с 20-20,02% до 19,2-19,23%.

При этом изменения коснулись не всех вкладов одинаково: по некоторым долгосрочным продуктам банки, напротив, повысили доходность.

Что будет со ставками дальше

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов ожидает дальнейшего снижения ставок, однако считает, что оно будет постепенным и незначительным. По его прогнозу, сильнее это может отразиться на вкладах до востребования.

«В целом будут постепенно снижать, но незначительно. По вкладам до востребования будут снижать существенно. А по тем депозитам, которые по сроку, имеется в виду без изъятия в течение полугода или года, по ним сильно ниже пока маловероятно», – сказал Байганов.

Кандидат экономических наук, директор «Улагат Консалтинг Групп» Марат Каирленов дает другой прогноз. Он считает, что дальнейшая ситуация со ставками неоднозначна и нынешнее снижение может остановиться.

«Вполне вероятно, что у нас ставки опять начнут расти. Почему? Потому что будет расти инфляция. На мой взгляд, здесь причина будет во влиянии ситуации в Российской Федерации. Это наш крупнейший торговый партнер. У них ситуация на рынке топлива, проблемы с логистикой и те кризисные явления в экономике, которые развиваются», – считает эксперт.

Поэтому, по его мнению, дальнейшее снижение базовой ставки не гарантировано.

«Я ожидаю, что снижение ставки остановится и, возможно, даже будет повышение базовой ставки Национального банка. Соответственно, и рынок будет реагировать повышением», – отметил экономист.

Еще одним фактором, который может подтолкнуть банки к повышению депозитных ставок, Марат Каирленов называет ухудшение качества кредитного портфеля.

«Когда качество кредитного портфеля ухудшается, ликвидность банка начинает страдать. Банк ожидает поступления по кредитам, а люди, заемщики, юридические лица начинают не платить. Соответственно, средств в банк поступает меньше, появляется потребность в ликвидности и необходимости привлекать депозиты. Для этого ставки повышают», – пояснил эксперт.

Становятся ли депозиты менее выгодными

Несмотря на снижение ставок, Арман Байганов пока не считает депозиты невыгодными.

По его словам, при оценке доходности важно учитывать инфляцию.

«В целом уровень инфляции у нас составляет около 10% годовых. Если процентная ставка будет составлять 13–14%, она все равно выгодна. То есть инфляцию она покрывает, и еще можно сверху несколько процентов дохода получить. Она все равно инвестиционно привлекательна. Не только функцию сохранения средств обеспечивает, но еще и инвестиционную привлекательность», – считает Байганов.

При этом эксперт напоминает, что депозит изначально не является инструментом для получения высокой прибыли. Его основная задача – сохранить накопления.

«Сам по себе депозит не является финансовым инструментом, где можно очень хорошо зарабатывать. В первую очередь он несет функцию сбережения и сохранения от инфляции. Пока сейчас базовая ставка высокая, а уровень инфляции ниже, депозит выполняет не только функцию сохранения сбережений, но еще имеет инвестиционную привлекательность. Он покрывает инфляцию и сверху приносит доходность на несколько процентов», – сказал финансовый советник.

По его мнению, депозиты пока сохранят популярность и потому, что значительная часть казахстанцев предпочитает консервативные способы хранения денег.

«Депозит считается одним из консервативных, низкорискованных финансовых инструментов для населения и бизнеса. Пока финансовый рынок ценных бумаг у нас не слишком хорошо развит и основная часть населения более консервативно подходит к инвестициям, вкладывая в депозиты либо приобретая недвижимость, депозит актуальность терять не будет», – отметил Байганов.

Как понять, выгоден ли вклад

Один из основных ориентиров для вкладчика, по словам Байганова, – разница между доходностью депозита и инфляцией.

Кроме того, он советует сравнивать предложения банков и обращать внимание на условия снятия денег.

«Надо анализировать процентную ставку. Особенно выше она по тем депозитам, которые без права изъятия, то есть срочные вклады на конкретный срок – год, полгода. Там всегда ставка будет выше. Если уровень инфляции, грубо говоря, 10% годовых, а доходность составляет 14-15%, это уже выгодно, когда несколько процентов перекрывают уровень инфляции. Вот так надо анализировать и сравнивать», – сказал эксперт.

Начнут ли казахстанцы забирать деньги с депозитов

Арман Байганов допускает, что интерес к альтернативным инструментам может вырасти, если ставки по депозитам продолжат заметно снижаться.

«Если депозиты будут снижаться в среднем до 10-12%, население постепенно будет изымать деньги и искать альтернативные финансовые инструменты для инвестирования», – считает он.

Марат Каирленов также считает, что альтернатив для вложения денег в Казахстане пока не так много.

Одним из вариантов остается недвижимость. Однако Каирленов считает, что сейчас сложно заранее определить, какие активы окажутся наиболее привлекательными, поскольку многое будет зависеть от дальнейшей экономической ситуации и внешних факторов.

Что делать казахстанцам с вкладами

Из комментариев экспертов следует, что само по себе нынешнее снижение ставок пока не делает банковские депозиты невыгодными.

При выборе вклада Арман Байганов советует прежде всего сравнивать доходность с инфляцией и предложениями разных банков. Если деньги не понадобятся в ближайшие месяцы, более высокую ставку можно искать среди вкладов на определенный срок, однако необходимо учитывать ограничения на досрочное снятие.