Правительство Казахстана выделило свыше 2,5 миллиарда тенге на продолжение реконструкции Южной котельной Кызылорды - одного из ключевых объектов теплоснабжения города, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Средства направлены в государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр", которое отвечает за централизованное теплоснабжение всего города. На сегодняшний день Южная котельная, обеспечивающая теплом южную часть Кызылорды, работает в аварийном режиме и не имеет резервных мощностей. Это создает риск сбоев в отопительный сезон, особенно в период пиковых нагрузок.

Работы по модернизации котельной стартовали еще в 2024 году. Тогда на проект было выделено 2,04 млрд тенге из резерва Правительства и 655 млн тенге из областного бюджета. За прошедшее время уже выполнена замена оборудования для химической очистки воды, демонтированы устаревшие котлы и поданы заявки на изготовление новых - современного и более эффективного оборудования.

В 2025 году ремонтные работы получат продолжение за счет дополнительного финансирования. Завершение проекта станет важным шагом к стабильному прохождению отопительного сезона. Южная котельная обслуживает 197 многоквартирных домов, 73 социальных и 69 хозяйственных объектов, а значит, от её надежной работы зависит комфорт и безопасность тысяч кызылординцев.

Реконструкция проводится в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". Помимо котельной, в регионе также запланированы ещё четыре крупных проекта по ремонту тепловых сетей. Всё это направлено на повышение энергоэффективности, надежности коммунальной инфраструктуры и создание устойчивой системы теплоснабжения в регионе.