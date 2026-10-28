Более 25 млрд теңге вложат в два новых завода в Карагандинской области

В Карагандинской области собираются наладить выпуск высоковольтных проводов, оборудования для линий электропередачи и труб. На два новых завода инвесторы готовы направить свыше 25 млрд теңге.

Договоренности с китайскими партнерами достигнуты на инвестиционном форуме KGIR 2026 в Шымкенте. Стороны подписали меморандумы о сотрудничестве.

Один из заводов планируют разместить на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Здесь намерены производить высоковольтные провода и оборудование для электросетей.

«Рассчитываем, что наша продукция будет востребована не только на внутреннем рынке, но и за его пределами», – рассказал директор Energy Solutions Company Олег Кытманов.

Второй проект предусматривает строительство трубного комплекса. По словам управляющего директора QAZ-HUANENG PIPE SYSTEMS Аскара Кенжеханова, предприятие планируют создать с учетом международного опыта производства труб.

Продукция обоих заводов рассчитана прежде всего на энергетическую отрасль и коммунальную инфраструктуру. После запуска предприятий в регионе рассчитывают создать новые рабочие места.

Пока проекты находятся на стадии договоренностей. Их сопровождением займется Qaragandy Invest.