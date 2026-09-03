Более 2,5 тысячи человек оказались заблокированы в школе из-за наводнения в Китае
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Более 2,5 тысячи учащихся и преподавателей оказались отрезаны от внешнего мира из-за наводнения в китайской провинции Чжэцзян. Подъездные дороги к школе затопило после рекордных ливней, вызванных тайфуном «Саудел». Наводнение произошло 2 сентября в уезде Цаннань города Вэньчжоу. Школа расположена в низине, поэтому вода быстро заполнила ее территорию. Местами уровень воды поднялся выше крыш припаркованных автомобилей. Из-за затопленных дорог доставлять помощь пришлось с воздуха.
Власти использовали грузовые беспилотники, которые доставляли учащимся и преподавателям продукты и питьевую воду. За сутки в Цаннани выпало 382,5 мм осадков — это рекорд за всю историю метеонаблюдений в уезде. На отдельных метеостанциях на юге Чжэцзяна и северо-востоке провинции Фуцзянь зафиксировали более 400 мм дождя. Тайфун «Саудел» стал 18-м тайфуном сезона в Китае. Впервые он вышел на побережье Чжэцзяна 28 августа. Перед его приходом власти Вэньчжоу эвакуировали более 820 тысяч человек. После выхода на сушу тайфун ослаб, однако затем вновь усилился над Южно-Китайским морем.
Утром 3 сентября он в третий раз достиг китайского побережья — возле города Чжанчжоу в провинции Фуцзянь. В Фуцзяни объявили предупреждение об угрозе внезапных паводков. В городе Фудин вода затопила улицы и автомобили, в ряде районов приостановили работу предприятий и занятия в школах. По прогнозам синоптиков, «Саудел» продолжит двигаться на запад в сторону провинции Гуандун. Сильные дожди в Фуцзяни и Гуандуне могут сохраняться до 4 сентября.
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