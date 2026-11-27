За ходом голосования на внеочередных выборах депутатов маслихатов смогут следить представители 258 общественных объединений и некоммерческих организаций. В Центризбиркоме потребовали обеспечить наблюдателям возможность беспрепятственно следить за избирательным процессом, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщила на заседании Центризбиркома член ЦИК Ляззат Сүйіндік, 13 организаций получили аккредитацию непосредственно в Центральной избирательной комиссии, еще 245 – в территориальных избирательных комиссиях.

«Для наблюдателей должна быть обеспечена возможность беспрепятственно наблюдать за процессом голосования. Находящиеся в помещении лица обязаны строго соблюдать правила, установленные избирательной комиссией», – отметила Ляззат Сүйіндік.

Общее количество наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках 29 ноября, в сообщении ЦИК не уточняется.

Всего в день выборов в Казахстане будут работать 10 338 избирательных участков. В списки избирателей включены 12 679 459 граждан.

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Казахстане наступит день тишины. Предвыборная агитация будет запрещена как накануне выборов, так и непосредственно в день голосования.