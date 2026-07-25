Более 252 тысяч цветов высадили в одном из районов Алматы

В Наурызбайском районе продолжается строительство нового парка «Цветочный рай Алматы», который станет еще одной современной зеленой зоной города. На территории уже провели земляные работы, высадили деревья, проложили водопровод и подготовили участки для наружного освещения. Сейчас специалисты укладывают брусчатку и устанавливают бордюры.

Параллельно район активно озеленяют. С начала сезона здесь высадили более 252 тыс. цветов на площади около 7 тыс. кв. м. Красочные клумбы появились в мкр. Шугыла, возле санатория «Алатау», на ул. Сабденова и пр. Абая.

Кроме того, на проспектах Абая и Алатау, а также на улицах Ашимова, Шаляпина, Кунаева и Рыскулова установили 1950 элементов вертикального озеленения.

Все работы реализуются в рамках программы «Бюджет народного участия» и направлены на создание более комфортной, зеленой и уютной городской среды.