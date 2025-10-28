В результате ожесточённых боёв между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Эль-Фашире за последние два дня свои дома были вынуждены покинуть около 26 030 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ) при ООН.

По данным полевых команд МОМ, эвакуация происходила с 26 по 27 октября 2025 года. Большинство беженцев направились в сельские районы, находящиеся под юрисдикцией местной администрации Эль-Фашира, а часть жителей смогла добраться до города Тавила в Северном Дарфуре. В организации предупреждают, что число перемещённых лиц может продолжить расти в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Ситуация вдоль дорог региона остаётся крайне напряжённой, что затрудняет гуманитарную помощь и передвижение населения.

Напомним, конфликт между армией Судана и СБР продолжается с 15 апреля 2023 года. Он уже стал одной из крупнейших гуманитарных катастроф в мире: более 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома внутри страны и за её пределами.

В настоящее время армейские подразделения удерживают контроль над центральными районами страны, включая столицу Хартум, в то время как СБР укрепили позиции на западе. Из пяти штатов региона Дарфур четыре находятся под контролем СБР, а с мая 2024 года они осаждают город Эль-Фашир, предпринимая регулярные попытки его захвата.

Накануне СБР заявили о взятии под контроль 6-й пехотной дивизии армии в Эль-Фашире, однако официального подтверждения со стороны суданских военных пока не поступало.