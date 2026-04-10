В рамках акции «Таза Қазақстан» в стране продолжает работу Telegram-чат-бот @TazaQazBot, позволяющий жителям напрямую сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, передает BAQ.KZ.

Сервис запустили в июне 2024 года, и за это время он стал удобным и привычным каналом связи с государственными органами. Чтобы отправить обращение, достаточно зайти в чат-бот, прикрепить фото проблемы, указать адрес и кратко описать ситуацию - заявка сразу поступает в работу.

Пользователи могут отслеживать статус обращения на каждом этапе. После выполнения работ приходит фотоотчёт, а также есть возможность оценить результат.

Обращения распределяются по 21 категории - от уборки мусора и благоустройства до ремонта дорог, освещения и озеленения. Это помогает быстрее направлять заявки в нужные службы.

По итогам 2025 года через бот поступило более 26 тысяч обращений, из которых свыше 24 тысяч уже выполнены. Чаще всего жители сообщают о необходимости уборки территорий.

В первом квартале 2026 года поступило ещё более 4 тысяч заявок, и большинство из них уже решены.

В целом @TazaQazBot показывает, как цифровые сервисы могут упростить взаимодействие между жителями и государством, ускорить решение проблем и сделать города чище и комфортнее.