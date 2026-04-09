Около 179 тысяч человек сдали мартовское ЕНТ-2026. При этом сотни абитуриентов были отстранены от тестирования за нарушения правил, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным Министерства науки и высшего образования РК, всего выявлено 264 нарушения.

Так, 130 абитуриентов были отстранены за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 134 человека удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

В целом тестирование показало, что 70% участников набрали пороговый балл. Средний результат по пяти предметам составил 66 баллов, максимальный - 140 баллов.

Отмечается, что абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время экзамена.

Всего было подано более 31 тысячи заявлений, из которых удовлетворены обращения по 17 уникальным тестовым заданиям.

После завершения ЕНТ будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений результаты тестирования будут аннулированы.