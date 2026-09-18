Более 260 тысяч казахстанцев занимаются настольным теннисом – Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петру Сёрлинг, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
На встрече обсудили развитие настольного тенниса в Казахстане и проведение чемпионата мира, который состоится в Астане в 2027 году.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Петру Сёрлинг за поддержку развития этого вида спорта в стране и отметил важность сотрудничества Казахстана с Международной федерацией настольного тенниса.
По словам Президента, интерес к настольному теннису среди казахстанской молодежи растет. Сегодня этим видом спорта систематически занимаются более 260 тысяч человек. В стране также развивается специализированная инфраструктура для подготовки спортсменов и проведения соревнований.
Отдельное внимание на встрече уделили предстоящему чемпионату мира. Токаев поблагодарил главу ITTF за содействие в его организации.
Мировое первенство пройдет в Астане в 2027 году и станет первым чемпионатом мира по настольному теннису, который примет Центральная Азия.
Стороны отметили значение предстоящего турнира для дальнейшего развития настольного тенниса в Казахстане и регионе.
Петра Сёрлинг, в свою очередь, поблагодарила Президента за поддержку этого вида спорта в Казахстане и рассказала о планах ITTF по его дальнейшей популяризации.
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