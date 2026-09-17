Во Франции за лето зафиксировали около 8 тысяч дополнительных смертей

Во Франции с конца мая зарегистрировали около 8 тысяч избыточных смертей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

При этом точное количество смертей, непосредственно связанных с высокими температурами, пока установить сложно. Представленные данные являются предварительными и могут быть пересмотрены после завершения анализа всего летнего периода.

Сезон эпидемиологического наблюдения за последствиями жары во Франции проходит с 1 июня по 15 сентября. В обычные годы периоды аномальной жары занимают около 5% лета, однако в 2026 году этот показатель, как ожидается, будет значительно выше.

По данным Météo-France, лето 2026 года стало самым жарким во Франции с начала метеорологических наблюдений в 1900 году. Оно превзошло по температурным показателям летние сезоны 2003 и 2022 годов.