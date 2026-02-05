В 2025 году свыше 35 тысяч казахстанцев получили страховые выплаты на сумму более 2,7 млрд тенге. Об этом сообщили в АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" (ГАК), передает BAQ.KZ.

По данным ГАК, объем страховых выплат по итогам 2025 года превысил 2,7 млрд тенге. Страховая защита была предоставлена более чем 35 тысачам граждан Казахстана в рамках обязательных и добровольных программ страхования жизни.

Как отметил председатель правления ГАК Куаныш Мукажанов, одним из ключевых направлений деятельности компании остается обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. Вместе с тем компания активно развивает добровольные страховые продукты.

– Мы запустили продажи продукта Demeu для накоплений в долларах США по максимальной ставке доходности, а также работаем над повышением привлекательности пенсионных аннуитетов. Благодаря продукту Demeu Business все больше компаний решают вопросы текучести и мотивации ключевых сотрудников, — сообщил Мукажанов.

В 2025 году ГАК стала участником страхового (перестраховочного) пула, в рамках которого риски по договорам обязательного страхования от несчастных случаев передаются на пропорциональное перестрахование с равномерным распределением ответственности между участниками рынка. В настоящее время компания также работает над получением лицензии на перестрахование.

Объем собранных страховых премий по договорам обязательного страхования работников в 2025 году составил 4,3 млрд тенге, что стало рекордным показателем за всю историю компании. В отчетном году были заключены 3,7 тыс. договоров страхования, обеспечивших защиту более 257 тыс. граждан.

Государственная аннуитетная компания была создана по инициативе правительства в 2004 году и получила мандат на реализацию пенсионных аннуитетов — нового для страны инструмента социальной политики. ГАК первой в Казахстане начала заключать договоры пожизненных страховых выплат.

Пенсионный аннуитет позволяет гражданам при наличии достаточных накоплений в ЕНПФ начать получать пенсионные выплаты раньше установленного пенсионного возраста. Основным преимуществом такого инструмента является пожизненный характер выплат вне зависимости от объема переданных накоплений.