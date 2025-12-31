В 2025 году в Алматинской области реализован комплекс мер, направленных на поддержку молодежи, по итогам которых достигнуты конкретные и значимые результаты. В течение года в регионе проведена масштабная работа по направлениям трудоустройства молодежи, развития предпринимательства, образования, поддержки волонтерства и совершенствования инфраструктуры, передаёт BAQ.KZ.

В текущем году в Алматинской области трудоустроены 27 360 молодых граждан. Из них 14 094 человека нашли работу в рамках индивидуальных инициатив, 6 927 — получили постоянное место работы через портал enbek.kz. В активные меры занятости были вовлечены 3 852 молодых человека, реализованы программы молодежной практики, общественных работ, социальных рабочих мест.

В регионе существенно сократилось число молодежи категории NEET — с 45 994 до 27 074 человек, что на 18 920 меньше по сравнению с 2024 годом. В настоящее время численность молодежи до 35 лет в Алматинской области превышает 432 тысячи человек, что составляет около 30% от общего населения региона.

С целью повышения профессионального потенциала молодежи в рамках проекта "Бизнес бастау" обучение прошли 910 человек. Государственные гранты в размере 400 МРП (порядка 1,5 млн тенге) на открытие собственного дела получили 91 молодой гражданин. Кроме того, 254 безработных молодых человека были направлены на краткосрочные курсы профессионального обучения.

В 2025 году в рамках регионального гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" 10 молодым гражданам было выделено 10 млн тенге. Премией акима Алматинской области "Заңғар" награждены 10 молодых граждан — по 5 млн тенге каждому. Также проведен конкурс "Umtylys", направленный на поддержку специалистов, работающих с сельской молодежью.

"В рамках проекта "Жасыл ел" сезонной занятостью были обеспечены 1 000 молодых людей, из которых 800 — сельская молодежь. В 2026 году планируется трудоустроить еще 1 000 человек. Кроме того, предусмотрена модернизация молодежных трудовых отрядов по строительному, аграрному и инженерно-техническому направлениям", - отметили в акимате региона.

В течение года в Балхашском, Кегенском, Райымбекском и Карасайском районах введены в эксплуатацию 4 новых молодежных центра. В городе Конаев открыт коворкинг-центр для молодежи. В следующем году планируется запуск еще 4 молодежных центров в Талгарском, Жамбылском, Енбекшиказахском и Уйгурском районах.

С целью развития волонтерской деятельности в Алматинской области запущена электронная платформа volunteers05.kz, сформирована база из 3 тысяч активных волонтеров. В рамках республиканского "Марафона добрых дел" регион стал победителем в номинации "Самый добрый регион". Кроме того, 5 волонтерских организаций удостоены международной премии "Волонтер года".

Реализованные в Алматинской области инициативы способствуют раскрытию потенциала молодежи, повышению ее социальной активности и обеспечению устойчивого развития.