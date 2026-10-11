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Более 28,6 кг наркотиков и свыше двух тысяч психотропных таблеток изъяли в Азербайджане

11 Октября 2026, 01:06
АВТОР
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Report 11 Октября 2026, 01:06
11 Октября 2026, 01:06
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Фото: Report

В Азербайджане в ходе полицейских операций из незаконного оборота изъяли более 28,6 кг наркотических средств и 2 064 психотропные таблетки. Оперативные мероприятия провели 9 октября.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, запрещённые вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий.

Общий вес изъятых наркотических средств превысил 28,6 килограмма. Кроме того, правоохранители изъяли 2 064 психотропные таблетки.

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