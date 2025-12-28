В рамках нарратива "Закон и порядок" в столичном районе Байконыр прошел очередной профилактический рейд по выявлению фактов незаконной продажи некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Рейд по магазинам и торговым домам проводили сотрудники акимата района Байконыр, Управления полиции района и волонтеры Молодежного ресурсного центра "Астана Жастары".

Цель — профилактика правонарушений и формирование ответственного отношения бизнеса и граждан к требованиям действующего законодательства.

"Проведение подобных рейдов направлено на предупреждение правонарушений и защиту здоровья жителей района, в первую очередь детей и подростков. Наша задача — обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства и сформировать в обществе нулевую терпимость к незаконному обороту никотиносодержащей продукции", — отметил главный специалист акимата района Байконыр Нурислам Батырбек.

В ходе проведенного рейда было обследовано более 20 торговых объектов на территории района. Фактов реализации вейпов и электронных систем потребления никотина не выявлено. Во всех торговых точках проведена разъяснительная работа с предпринимателями и персоналом о действующем запрете на оборот данной продукции и мерах ответственности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Разъяснено, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" на территории страны запрещены ввоз, производство, продажа и распространение вейпов, электронных систем потребления никотина, а также жидкостей к ним. За нарушение установленного запрета предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 301-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а также иные меры ответственности в порядке, установленном законодательством.

Рейды по пресечению продажи некурительных табачных изделий (насвая), электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них проводятся на регулярной основе.

С начала 2025 года Управлением полиции района Байконыр проведено 59 таких рейдовых мероприятий, в ходе которых было выявлено 63 факта реализации некурительных табачных изделий (насвай). По ним составлены 63 протокола по статье 196 КоАП, наложено штрафов на общую сумму 3 096 450 тенге.