Более 3 тысяч актюбинцев получили новые навыки на платформе Skills Enbek

В современном мире новые знания и профессиональные навыки становятся важным условием для успешного трудоустройства и карьерного роста. Получить их сегодня можно не выходя из дома благодаря онлайн-платформе Skills Enbek, которая предоставляет возможность бесплатно обучаться востребованным профессиям и повышать свою квалификацию.

Платформа ориентирована как на безработных граждан, так и на тех, кто хочет освоить новую специальность, сменить сферу деятельности или улучшить свои профессиональные компетенции. Обучение проходит в удобном онлайн-формате, что позволяет самостоятельно выбирать время и темп освоения материалов.

На сегодняшний день на платформе доступно 604 курса по различным направлениям, из которых 319 являются бесплатными. Продолжительность обучения составляет от 2 до 72 часов, благодаря чему каждый пользователь может подобрать программу в соответствии со своими целями и возможностями.

Особой популярностью среди жителей Актюбинской области пользуются курсы по востребованным на рынке труда профессиям. Наибольший интерес вызывает направление бухгалтерского учета. Также многие выбирают обучение по специальностям агронома, водителя транспортных средств и специалиста по социальной работе. Кроме того, платформа предлагает широкий выбор программ в сферах бизнеса, сельского хозяйства, цифровых технологий, обслуживания и других отраслей.

Востребованность платформы подтверждают результаты обучения. С начала 2026 года в Актюбинской области онлайн-курсы на Skills Enbek успешно завершили 3 310 человек, из которых 3 009 получили сертификаты. Среди выпускников практически поровну женщин и мужчин, а наиболее активными участниками обучения стали граждане в возрасте от 36 до 50 лет.