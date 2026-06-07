Более 3 тысяч актюбинцев получили новые навыки на платформе Skills Enbek
Платформа ориентирована как на безработных граждан, так и на тех, кто хочет освоить новую специальность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В современном мире новые знания и профессиональные навыки становятся важным условием для успешного трудоустройства и карьерного роста. Получить их сегодня можно не выходя из дома благодаря онлайн-платформе Skills Enbek, которая предоставляет возможность бесплатно обучаться востребованным профессиям и повышать свою квалификацию.
Платформа ориентирована как на безработных граждан, так и на тех, кто хочет освоить новую специальность, сменить сферу деятельности или улучшить свои профессиональные компетенции. Обучение проходит в удобном онлайн-формате, что позволяет самостоятельно выбирать время и темп освоения материалов.
На сегодняшний день на платформе доступно 604 курса по различным направлениям, из которых 319 являются бесплатными. Продолжительность обучения составляет от 2 до 72 часов, благодаря чему каждый пользователь может подобрать программу в соответствии со своими целями и возможностями.
Особой популярностью среди жителей Актюбинской области пользуются курсы по востребованным на рынке труда профессиям. Наибольший интерес вызывает направление бухгалтерского учета. Также многие выбирают обучение по специальностям агронома, водителя транспортных средств и специалиста по социальной работе. Кроме того, платформа предлагает широкий выбор программ в сферах бизнеса, сельского хозяйства, цифровых технологий, обслуживания и других отраслей.
Востребованность платформы подтверждают результаты обучения. С начала 2026 года в Актюбинской области онлайн-курсы на Skills Enbek успешно завершили 3 310 человек, из которых 3 009 получили сертификаты. Среди выпускников практически поровну женщин и мужчин, а наиболее активными участниками обучения стали граждане в возрасте от 36 до 50 лет.
"Для получения дополнительной информации о возможностях профессионального обучения, порядке участия в курсах и по другим вопросам можно обратиться в Карьерный центр по месту жительства", - отметили в областном акимате.
Самое читаемое
- В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины
- Повышение порогов достаточности в ЕНПФ защитит будущие пенсии — мнение аналитика
- Аким Алматы проверил ход благоустройства районов города
- В Англии учителя навсегда отстранили от работы после скандала с ученицами
- Авторов скандального видео из общественного туалета привлекли к ответственности в Астане