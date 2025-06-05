С начала года к врачам Казахстана после укусов клещей обратились 8 840 человек, из них 3 444 — дети до 14 лет. Такие данные опубликовали в Министерстве здравоохранения страны, передает BAQ.KZ.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Северо-Казахстанской области, где зарегистрировано 6 случаев клещевого энцефалита, включая территории, ранее не считавшиеся эндемичными. Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская области, а также Павлодарская область и город Алматы также сообщают о новых случаях заражения.

Отмечается, что 88% пострадавших получили экстренную профилактику иммуноглобулином, что значительно снижает риск развития серьезных осложнений. Оставшиеся 12% не получили препарат по ряду причин, включая позднее обращение за медицинской помощью и нахождение вне эндемичных зон.

Специалисты связывают рост количества укусов клещей с изменением климата и ранним наступлением жары, что способствует расширению ареала обитания иксодовых клещей.

Министерство здравоохранения призывает жителей соблюдать меры предосторожности во время пребывания на природе — использовать репелленты, носить закрытую одежду, регулярно осматривать тело и при обнаружении клеща незамедлительно обращаться к врачам.

Также санэпидслужбы провели весеннюю противоклещевую обработку и создали защитные санитарные зоны вокруг 279 неблагополучных населённых пунктов.