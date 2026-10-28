Сорванные ремонты, отмененные конкурсы – Почему школы Костаная превращаются из долгожданных в долгострои?

В этом году на ремонт 113 школ Костанайской области выделили 5,4 млрд тенге. Капитальные ремонты завершены в семи из них. К началу учебы, вопреки обещаниям властей, не открылись сразу три объекта. Строительство двух новых общеобразовательных учреждений тянется уже 6 лет, но из-за регулярных срывов сроков сдачи и судебных тяжб с подрядчиками, давно попали в число самых проблемных долгостроев. Буквально на днях стало известно, что еще в двух школах областного центра сорвали сроки ремонтов стадиона и бассейна, а одну районную никак не могут начать возводить. Что происходит в образовательных учреждениях города?

Пять лет ожидания, суды и обвал кирпича

Новая школа на 980 мест в активно развивающемся микрорайоне города уже несколько лет находится в центре внимания родителей, властей и журналистов. Ее начали строить еще в 2021 году и обещали закончить за пару лет. Миллиардные нарушения со стороны первого подрядчика выяснились почти случайно – во время внеплановой проверки департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области.

«Выявили, что строительная компания получила более 1,2 млрд тенге за работы, которые на тот момент не выполнила – почти ни один акт не был подписан», - пояснили в ведомстве.

Началась череда затяжных тяжб. В итоге экономический суд региона вынес решение о возбуждении исполнительного производства на сумму свыше 1,2 млрд тенге и взыскании неустойки с недобросовестного подрядчика в размере более 82 млн тенге. Позже антикоррупционная служба по Костанайской области возбудила уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества». Дело до сих пор расследуется, виновные не наказаны.

В апреле прошлого года заказчику удалось заключить договор на окончание строительства школы с новым подрядчиком. Но и с ним не обошлось без суда. Строительная компания требовала дополнительно оплатить за завершение работ почти полмиллиарда тенге. Суд отказал, а работы завершили лишь к середине сентября. Дети сели за парты 25 сентября. Буквально через пару недель разразился новый скандал: на несущей стене начала сыпаться кирпичная кладка. Родители подняли шум и чиновникам пришлось объясняться.

«Комиссия выезжала на объект, зафиксировала все дефекты. Обвал кирпича подтвердился. Безопасности детей ничего не угрожает. Учебный процесс продолжился, а подрядчику было поручено провести дополнительную обшивку металлосайдингом. Дефекты устранили», - сообщил исполняющий обязанности управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Данияр Канапин.

Родители жалуются на недочеты и внутри школы – трещины в стенах, вмятины, царапины на дверях, сколы плитки. В управлении образования региона пояснили: недочеты будут устранять, не останавливая учебный процесс. Уроки проходят с первой смены, во второй половине дня работают строители.

Рухнувшая кровля, новая ПСД и неопределенные сроки

Ситуация с ещё одной новой школой более критична. Строительство началось в 2021 году, завершено в 2023. В январе 2024 года случилось ЧП, которое чуть не стало трагедией. В спортзале рухнула часть кровли. Учеников в это время не было – здание не успели ввести в эксплуатацию.

Началась череда судебных исков и разбирательств. Суд постановил: причина в плохом качестве строительства, 300 млн тенге к взысканию с директора подрядной компании. Он до сих пор оспаривает постановление суда и не признает себя виноватым.

В апреле прошлого года акимату удалось найти нового подрядчика.

«Экспертиза выявила нарушения в металлических конструкциях при строительстве школы. В частности, в местах соединения колонн и ригелей – связующих элементов между колоннами и фермами. Конструкции недостаточно укрепили, поэтому кровля и рухнула. Пришлось заново делать проектно-сметную документацию на эту часть школы», - сообщил специалист отдела технического надзора управления строительства, градостроительства и архитектуры акимата Костанайской области Жандос Шамбилов.

По его словам, школу должны были сдать к концу это года. Но представители авторского надзора заявили: нужно больше времени на завершение строительства, проверки и вынесение технического решения. Сейчас конкретные сроки сдачи объекта не называют вовсе. Отмечают, что школу сдадут, когда- не известно.

Проблемы районные, масштабы глобальные

Сдача еще одной школы в поселке Кенерал Федоровского района, которая не видела капитального ремонта более 55 лет, затянулась до конца октября. Поселок находится в 90 километрах от районного центра. Более 100 детей уже два месяца учатся в здании бывшего лесхоза Кенерала. Им организовали ежедневный подвоз, а здание лесхоза, утверждают в районном отделе образования, очень добротное и просторное.

«О том, что дети временно будут учиться в другом здании, было известно заранее. Подрядчик обещал все работы закончить к концу октября. Сейчас работы еще не завершены. У детей каникулы. Но вряд ли они успеют перейти в начале ноября в отремонтированную школу», - сообщила заместитель руководителя отдела образования Федоровского района Жанар Мухамеджанова.

Она отметила, что к концу недели планируется выезд в село Кенерал для осмотра хода ремонта здания школы. Тогда появится более исчерпывающая информация.

Еще в одном районе региона - Костанайском - проблемы со строительством новой школы начались до ее возведения.

Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области объявило о реализации крупного проекта – строительстве школы на 1200 мест площадью более 12 000 квадратных метров в городе Тобыл Костанайского района. Здание должно занять почти 2,5 гектара земли в новом микрорайоне «Астана». Стоимость строительства тоже впечатляет - более 10 млрд тенге.

Госзакупку объявили еще в сентябре, но подрядчика по-прежнему нет. Ни одна из строительных фирм, подавшая заявки на конкурс, не устроила местных властей.

«Проект, действительно, очень большой и очень дорогостоящий. Он предусматривает строительство школы под ключ. Это новый формат, при котором победитель конкурса должен не просто выполнить определенные виды работ, построить объект с нуля и сдать его готовым к эксплуатации», - разъяснили в акимате Костанайского района.

Подрядчик должен произвести весь цикл работ – от закладки первого кирпича фундамента до открытия новых дверей детям. В связи с высокими требованиями, поиск компетентной строительной организации затянулся. Первый конкурс признали несостоявшимся, когда будет объявлен новый – неизвестно.

Ситуация сильно сдвинула и начало строительства, и сроки сдачи. В то время, как Костанайский район остро нуждается в новом образовательном учреждении. Территория города Тобыл и близлежащих поселков активно застраивается домами, появляются новые магазины, парки, растет количество жителей. А садиков и школ катастрофически не хватает.

Стадиона за 35 млн тенге пока не будет

Еще в двух городских школах возникли серьезные проблемы со строительством и ремонтом спортивно-оздоровительных объектов – стадиона и бассейна.

В одной из них до конца года так и не появится долгожданный стадион, который обещали сдать еще в июне, о чём стало известно в середине октября. За 35 млн тенге подрядчик обещал обновить железные конструкции, установить современные брусья, постелить тартановое покрытие. Кроме того, построить современные баскетбольные и волейбольные стойки и щиты, судейские вышки, а также благоустроить территорию малыми архитектурными формами и уличными тренажерами. Силовые турники, шведские стенки, спортивные лестницы тоже входили в число необходимого инвентаря.

Но почти ничего из перечисленного не появилось. На данный момент школа запустила процесс расторжения договора с подрядчиком.

«Подрядчик только начал работы и не доделал. Пока что стадиона у нас нет. Будет ли объявлен новый конкурс и когда возобновятся работы я не знаю», - рассказала заместитель директора школы №22 Роза Каламбаева.

Реконструкция аварийного бассейна все еще под вопросом

Еще одна городская школа №23 имени Манаша Козыбаева ждала капитального обновления 35 лет, но безуспешно. Проектно-сметная документация на масштабную переделку была готова в 2022 году, пролежала без дела до прошлого года и устарела. На момент разработки ПСД стоимость капитальных работ оценивалась в 1,5 млрд тенге, но спустя три года существенно выросла из-за удорожания строительных материалов. Сама ПСД обошлась бюджету в 15 млн тенге, а потом пришлось выделять дополнительные средства на разработку новой.

В итоге вместо капитального ремонта в школе решили лишь локальные проблемы: заменили кровлю, инженерные сети, водопровод, канализацию. Однако сроки сдачи тоже задержали, поэтому к началу учебного года некоторые акты выполненных работ не были подписаны.

Но главное – в здании школы так и не обновили бассейн, который функционировал до 2019 года, а плавание было частью учебной программы. Но в 2019 году после обследования объекта комиссия выявила прогиб плит перекрытия и официально признала его предаварийным. С тех пор занятия по плаванию прекратили. Но из-за долгого простоя, появились новые проблемы – плесень и грибок. Использование бассейна стало невозможно в целях безопасности.

Руководство школы №23, ученики и родители рассчитывали на комплексный капитальный ремонт всего здания еще в 2022 году, когда была готова ПСД. Но ее просрочили, а новая предполагает поэтапный ремонт.

«Коммуникации, электропроводку, кровлю, окна – все это обновили. Но реконструкция бассейна по-прежнему под вопросом. ПСД, на которую бюджет должен выделить почти 8 млн тенге, на стадии разработки. Стоимость переделки самого бассейна тоже пока неизвестна», - прокомментировали ситуацию в школе №23.

Отметим, в начале этого года аким Костаная Марат Жундубаев говорил, что ремонт школы №23 – «это история с бородой». И обновление здания не нужно разбивать на отдельные проекты и не нужно бояться больших цифр по финансированию.

«У нас не так много школ, в которых есть бассейны. Ученики должны развиваться. В 23 школу ходили жители даже на платной основе, его нужно восстанавливать», - уверял глава областного центра.

В управлении экономики и бюджетного планирования акимата области сообщили, что ПСД на переделку школьного бассейна разработали, сейчас она проходит экспертизу. Если проект утвердят и в бюджете найдут деньги на восстановление бассейна, к капитальному ремонту приступят уже в следующем году.

Пока бассейн, который последние семь лет находится в предаварийном состоянии, продолжает разрушаться. И конкретных сдвигов в его ремонте не наблюдается, а новые обещания властей на фоне просроченной ПСД и регулярных срывов в ремонтах, вызывают все меньше доверия…

Складывается ощущение, что в регионе кризис с разработкой ПСД, выделением средств и добросовестными подрядчиками. И как из него выходить никто не знает.