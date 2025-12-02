В Казахстане продолжается реализация проекта по повышению престижа военной службы и мотивации молодежи к прохождению срочной службы, передает BAQ.KZ.

В 2025 году гражданам, завершившим службу, предоставлено свыше трех тысяч государственных образовательных грантов: более двух тысяч — призывникам "Весны-2024", свыше тысячи — "Осени-2024".

Казахстанцы, отслужившие в армии, могут в течение двух лет поступить в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ на платной основе. Также участники проекта Sarbaz 2.0, успешно прошедшие конкурс, получают возможность обучаться за счет государства.

Распределение грантов полностью прозрачно: в системе Sarbaz 2.0 фиксируются результаты боевой подготовки, дисциплины и тестирования каждого военнослужащего. Итоги конкурса публикуются на платформе, где участники могут самостоятельно проверить свои данные.

С 2025 года обладателям госгрантов предоставляются дополнительные льготы — ежемесячная стипендия, проживание в общежитии и внеконкурсное обучение на военной кафедре, что дает возможность продолжить службу уже в офицерском составе.

С момента запуска проекта в 2023 году гражданам, завершившим срочную службу, выделено более девяти тысяч образовательных грантов.