О ключевых изменениях рассказал Генеральный прокурор Берик Асылов на первом заседании Экспертного совета по защите прав инвесторов, передает BAQ.KZ.

Новый совет объединил представителей государственных органов, бизнеса, Международного финансового центра "Астана", Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ведущих юристов и экономистов. Его задача – оперативно устранять системные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы.

Выступая на заседании, Берик Асылов отметил, что в условиях глобальной конкуренции государства борются не только за инвестиции, но и за доверие бизнеса.

"Конкуренция государств сегодня идет не за ресурсы, а за доверие. Мы обязаны превратить закон в конкурентное преимущество Казахстана. А для этого нужны не просто косметические изменения, а последовательное улучшение отношений между государством и бизнесом", – заявил Генеральный прокурор.

По его словам, сегодня под прокурорским сопровождением находятся 3,3 тысячи инвестиционных проектов общей стоимостью 112 трлн тенге. Уже защищены права более трех тысяч инвесторов, обеспечена реализация свыше 270 проектов, благодаря которым планируется создать около 30 тысяч рабочих мест.

В Генеральной прокуратуре также сообщили, что продолжается снижение административного давления на бизнес. Количество судебных споров между предпринимателями и государственными органами сократилось почти на 40%, число случаев привлечения бизнеса к административной ответственности – на 16%. Только с начала года прокуроры отказали в согласовании более 800 решений госорганов, которые могли нарушить права инвесторов.

Одним из ключевых нововведений стали изменения в законодательстве. Теперь предписания прокуроров по вопросам защиты инвесторов являются обязательными для исполнения государственными и квазигосударственными организациями. Кроме того, Генеральный прокурор получил полномочия устанавливать единые правила прокурорского сопровождения инвестиционных проектов по всей стране.

Отдельное внимание на заседании уделили строительной отрасли. По словам Берика Асылова, длительная экспертиза проектной документации тормозит реализацию инвестпроектов, поэтому в эту сферу предлагается активнее внедрять технологии искусственного интеллекта.

"Предложенные меры должны превратить строительную сферу из "бумажной волокиты" в прозрачный конвейер", – отметил Генеральный прокурор.

Кроме того, участники поддержали идею пересмотреть систему оценки эффективности государственных органов в инвестиционной сфере. Вместо формальных показателей предлагается оценивать реальные результаты – запуск новых производств, создание рабочих мест, развитие экспорта и успешную реализацию инвестиционных проектов.