Канье Уэст выступил в Алматы после переноса концерта

Концерт собрал большое количество зрителей.

16 Августа 2026, 10:29
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Интерфакс 16 Августа 2026, 10:29
16 Августа 2026, 10:29
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Фото: Интерфакс

Долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы все же состоялся. Артист вышел на сцену 15 августа и выступил перед казахстанскими зрителями.

Изначально концерт должен был пройти днем ранее, однако его перенесли из-за погодных условий. После переноса организаторы подтвердили проведение шоу 15 августа.

После выступления зрители начали делиться впечатлениями в социальных сетях. Многие отметили масштаб шоу, атмосферу концерта и выступление артиста.

Концерт собрал большое количество зрителей, которые пришли на выступление Канье Уэста после ожидания и переноса мероприятия.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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