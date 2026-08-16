Канье Уэст выступил в Алматы после переноса концерта
Концерт собрал большое количество зрителей.
16 Августа 2026, 10:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
16 Августа 2026, 10:2916 Августа 2026, 10:29
65Фото: Интерфакс
Долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы все же состоялся. Артист вышел на сцену 15 августа и выступил перед казахстанскими зрителями.
Изначально концерт должен был пройти днем ранее, однако его перенесли из-за погодных условий. После переноса организаторы подтвердили проведение шоу 15 августа.
После выступления зрители начали делиться впечатлениями в социальных сетях. Многие отметили масштаб шоу, атмосферу концерта и выступление артиста.
Концерт собрал большое количество зрителей, которые пришли на выступление Канье Уэста после ожидания и переноса мероприятия.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- 1 миллиард и высокий забор: Почему затянулась реконструкция главной площади Семея
- Аша Матай и Тамара Асар могут попасть в Курултай? Что ответил глава НПК
- Алматинцы начали новый сбор подписей против бетонных плит на арыках
- 17 лет в международном розыске: участник убийства в Алматы получил 15 лет тюрьмы
- 3,5 тонны мясной продукции представили на ярмарке в Актобе