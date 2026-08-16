Канье Уэст выступил в Алматы после переноса концерта

Долгожданный концерт американского рэпера Канье Уэста в Алматы все же состоялся. Артист вышел на сцену 15 августа и выступил перед казахстанскими зрителями.

Изначально концерт должен был пройти днем ранее, однако его перенесли из-за погодных условий. После переноса организаторы подтвердили проведение шоу 15 августа.

После выступления зрители начали делиться впечатлениями в социальных сетях. Многие отметили масштаб шоу, атмосферу концерта и выступление артиста.

Концерт собрал большое количество зрителей, которые пришли на выступление Канье Уэста после ожидания и переноса мероприятия.