  • 16 Августа, 12:30

Более 3 тысяч тонн дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области

Собранную растительность сожгли.

Сегодня, 11:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Polisia.kz Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
128
Фото: Polisia.kz

С 1 июня в Жамбылской области уничтожено более трех тысяч тонн дикорастущей конопли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках исполнения совместного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков проведена масштабная работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

Так, с привлечением специализированной сельскохозяйственной техники было произведено скашивание дикорастущей конопли на площади 4 394,6 га в предпесковых зонах области. Уничтожение осуществлялось путем последующего сжигания собранной растительности.

Общий вес уничтоженной конопли составил более трех тысяч тонн.

"Эти меры направлены на предотвращение попадания растительного наркотического сырья в незаконный оборот и снижение наркоугрозы в регионе. Подобные мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности и борьбу с наркопреступностью", - уточнили в полиции.

Самое читаемое

Наверх