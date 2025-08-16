С 1 июня в Жамбылской области уничтожено более трех тысяч тонн дикорастущей конопли, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках исполнения совместного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков проведена масштабная работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли.

Так, с привлечением специализированной сельскохозяйственной техники было произведено скашивание дикорастущей конопли на площади 4 394,6 га в предпесковых зонах области. Уничтожение осуществлялось путем последующего сжигания собранной растительности.

Общий вес уничтоженной конопли составил более трех тысяч тонн.