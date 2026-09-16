Более 3 тысяч замечаний по коррупционным рискам направили госорганам

Более 35 тыс. правовых консультаций получили казахстанцы за восемь месяцев 2026 года. О том, как сегодня оказывается правовая помощь населению и совершенствуется законодательство, рассказала директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Жанара Джигитекова на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

Более 2 млн консультаций с 2011 года

Правовая информационная служба Института работает с 2011 года. За это время казахстанцам оказали свыше 2 млн консультаций. В 2025 году их количество превысило 95 тыс., а за восемь месяцев текущего года – 35 тыс.

«Всего за 2025 год населению оказано свыше 95 тыс. консультаций, за 8 месяцев т.г. их число составило уже более 35 тыс.», – сказала Жанара Джигитекова.

Ежедневно специалисты принимают в среднем около 160 телефонных и 20 письменных обращений. Уровень удовлетворенности граждан качеством консультаций составляет 91%.

Получить правовую помощь можно по телефону, через WhatsApp, Telegram-бот 119KenesBot, сервисы «Е-Заң көмегі» и «Әділет», а также с помощью онлайн-консультанта. Для жителей сельской местности информационные и видеоматериалы направляются в «кабинеты права».

В Казахстане запустили «Әділет-2»

Институт также обеспечивает ведение Государственного реестра нормативных правовых актов, Эталонного контрольного банка и работу информационно-правовых систем «Әділет» и «Заң».

С 2025 года в Государственный реестр внесено почти 25 тыс. нормативных правовых актов. База обновляется ежедневно на казахском и русском языках.

За восемь месяцев этого года специалисты актуализировали почти 14 тыс. актов. А 10 сентября была запущена обновленная версия информационно-правовой системы «Әділет-2».

«Информационно-правовую систему «Әділет» знают все. Она предназначена для всеобщего бесплатного доступа к систематизированной и исчерпывающей базе данных законодательства», – отметила директор Института.

Новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

Еще одно направление работы Института – правовой мониторинг. Специалисты анализируют действующие нормы и готовят предложения по совершенствованию законодательства.

В 2025 году такой анализ провели в отношении 50 законов, в текущем году – еще 30.

Сейчас на базе Института также ведется разработка новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Для этого приказом министра юстиции создан специальный проектный офис. Он анализирует действующее законодательство с учетом практики его применения, международных стандартов и зарубежного опыта.

Более 3,4 тыс. замечаний по коррупционным рискам

С начала 2026 года Институт проводит научную антикоррупционную экспертизу. За восемь месяцев специалисты проанализировали 2 528 проектов нормативных правовых актов.

По итогам государственным органам направили 3 487 замечаний, касающихся устранения выявленных коррупциогенных факторов.

Продолжается и научная экспертиза законопроектов. В 2025 году Институт подготовил 156 экспертных заключений, а к 1 сентября этого года – еще 102. В среднем специалисты готовят по 13–15 заключений в месяц.