Прокуратура Глубоковского района Восточно-Казахстанской области добилась отмены незаконного ограничения при назначении единовременной социальной помощи гражданам с социально значимыми заболеваниями. В результате восстановлены права более 3 тысяч жителей.

В ходе проверки установлено, что районный маслихат решением от 5 июня 2024 года предусмотрел дополнительное условие для получения выплаты. Согласно ему, среднедушевой доход семьи не должен был превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленного местным представительным органом. В 2026 году этот порог составлял 76 276 тенге.

Однако такое требование противоречило Типовым правилам, утверждённым постановлением Правительства РК № 523 от 30 июня 2023 года. Согласно документу, наличие социально значимого заболевания само по себе является основанием для получения единовременной социальной помощи, независимо от доходов семьи.

Таким образом, местный маслихат необоснованно ввёл дополнительные ограничения, сузив круг граждан, имеющих право на государственную поддержку.

Прокуратура района внесла протест на незаконное положение нормативного правового акта, однако маслихат его отклонил. После этого надзорный орган обратился в суд с иском о признании спорной нормы незаконной.

По итогам рассмотрения дела Специализированный межрайонный административный суд Восточно-Казахстанской области удовлетворил требования прокурора и признал незаконным положение правил, связывающее назначение выплаты с уровнем доходов семьи.

В результате более 3 тысяч жителей района получили возможность претендовать на единовременную социальную помощь без дополнительного требования о доходах семьи.