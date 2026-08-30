Более 30 человек погибли из-за муссонных дождей и тайфунов на Филиппинах

По меньшей мере 32 человека погибли на Филиппинах за последний месяц в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями и тропическими циклонами.

Как сообщает The Philippine Daily Inquirer, большинство погибших были зарегистрированы на острове Лусон в северной части страны. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Около 26 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и размещены в эвакуационных центрах.

По данным местных властей, ущерб инфраструктуре уже оценивается примерно в $100 млн. Наводнения и оползни повредили около 2,9 тысячи домов, а также дороги и мосты.

Филиппинская метеорологическая служба предупреждает, что муссонные дожди могут продолжиться, поэтому угроза новых наводнений и оползней сохраняется.