Более 30 человек погибли из-за муссонных дождей и тайфунов на Филиппинах
Стихийное бедствие затронуло около 8 млн жителей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По меньшей мере 32 человека погибли на Филиппинах за последний месяц в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями и тропическими циклонами.
Как сообщает The Philippine Daily Inquirer, большинство погибших были зарегистрированы на острове Лусон в северной части страны. Еще три человека числятся пропавшими без вести.
Около 26 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и размещены в эвакуационных центрах.
По данным местных властей, ущерб инфраструктуре уже оценивается примерно в $100 млн. Наводнения и оползни повредили около 2,9 тысячи домов, а также дороги и мосты.
Филиппинская метеорологическая служба предупреждает, что муссонные дожди могут продолжиться, поэтому угроза новых наводнений и оползней сохраняется.
Самое читаемое
- Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы
- В Талгаре расследуют дело о предполагаемых противоправных действиях в отношении 8-летней девочки
- Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале
- Подозреваемые в перевозке 277 кг осетровой рыбы задержаны в Атырау
- Пятерых детей спасли из пожара в Алматы