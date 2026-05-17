Более 30 человек задержали во время акций протеста в Лондоне
Серьезных инцидентов не зафиксировано.
Сегодня 2026, 01:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:28Сегодня 2026, 01:28
62Фото: Pixabay.com
Число задержанных в ходе двух акций протеста, проходящих в Лондоне в субботу, возросло до 31.
В Скотленд-Ярде пояснили, что митинги в рамках обеих акций продолжаются, а задержания проведены в ходе операции по обеспечению общественного порядка.
В полиции уточнили, что серьезных инцидентов не зафиксировано.
В Лондоне 16 мая проходит патриотический марш Unite the Kingdom ("Соединяй королевство"), а также пропалестинское шествие. Ожидается, что в акциях примут участие до 80 тыс. человек.
Самое читаемое
- Узбекистан привлек $6 млрд в дата-центры и предложил странам ОТГ цифровой коридор
- Новую мечеть в Туркестане предложили назвать в честь Миромона Ата
- Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Африке
- Названы регионы с наибольшим числом старых автомобилей
- Гражданам тюркских стран могут разрешить пересекать границы без паспортов