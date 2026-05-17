Более 30 человек задержали во время акций протеста в Лондоне

Число задержанных в ходе двух акций протеста, проходящих в Лондоне в субботу, возросло до 31.

В Скотленд-Ярде пояснили, что митинги в рамках обеих акций продолжаются, а задержания проведены в ходе операции по обеспечению общественного порядка.

В полиции уточнили, что серьезных инцидентов не зафиксировано.

В Лондоне 16 мая проходит патриотический марш Unite the Kingdom ("Соединяй королевство"), а также пропалестинское шествие. Ожидается, что в акциях примут участие до 80 тыс. человек.