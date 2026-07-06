Более 30 новых дворов, скверов и спортплощадок открыли в Астане ко Дню города

Ко Дню города во всех шести районах Астаны открыли новые объекты благоустройства. Для жителей стали доступны благоустроенные дворы, общественные пространства, скверы, спортивные и детские площадки.

Как сообщает акимат, в районе Сарыарка ко Дню столицы открыли два благоустроенных двора по улице И. Кутпанова и проспекту Сарыарка. В рамках работ здесь уложили современное безопасное резиновое покрытие, установили игровые комплексы, спортивные площадки и мини-футбольные поля. Реализация проектов стала возможной с учетом предложений и обращений жителей. Также в районе открылись два новых общественных пространства. Они расположены по улице А. Улимжиулы в жилом массиве Коктал и по улице Рауан в жилом массиве Агрогородок. На новых территориях оборудовали спортивные зоны, футбольные поля, детские площадки и беседки. С начала строительного сезона в районе капитально обновлено 15 дворовых территорий.

В районе Нура для жителей стали доступны четыре обновленных двора, два сквера и современное футбольное поле. Один из ключевых объектов, сквер возле ЖК «Алтын Шар-1» площадью около одного гектара, создан за счет средств инвестора. Здесь обустроили прогулочную зону, высадили деревья, кустарники и цветочные композиции, установили скамейки и урны. Также открылся сквер «4 сезона», реализованный совместно с BI Group. Его концепция основана на подборе растений, сохраняющих декоративность круглый год. В сквере высадили более 400 деревьев и свыше 14 тысяч кустарников, оборудовали дорожки, качели и шахматные столы. По программе «Бюджет народного участия» благоустроены дворы по улице Ч. Айтматова, 41, 41А и 41Б, а также по улице Сыганак, 16 и 16/1. Возле ЖК «Үркер City» и «Boston Comfort House» введено футбольное поле размером 15 на 30 метров.

В районе Байконыр открыли три благоустроенных двора и два общественных пространства. Одно из них появилось по улице Ш. Иманбаевой, на участке от улицы Ғұмар Қараша до улицы А. Иманова. Его площадь составляет 2 тысячи квадратных метров. Еще одно общественное пространство открыли на прилегающей территории жилых домов №2, 4 и 6 по улице Пушкина. Благоустроенные дворы появились по улице Габдуллина, 17/1, а также по проспекту Абая, 49 и 51 в рамках программы «Бюджет народного участия».

На данной территории проживают более 1 000 жителей, включая детей.

В рамках проекта создано современное общественное дворовое пространство, предназначенное для комфортного отдыха и активного досуга жителей.

В районе Сарайшык по программе «Бюджет народного участия» открылись семь благоустроенных дворов. Два из них расположены по улице А. Байтурсынулы, 17 и 19. Еще пять дворов обновили по адресам: ул. К. Әзірбаева, 6/1, 6/2, 6/3 и 6/4 и ул. Байтурсынова, 27. В ходе комплексного благоустройства здесь обновили детские игровые площадки, установили современные игровые комплексы, качели и другие малые архитектурные формы. Обновленные территории рассчитаны на комфортный и безопасный отдых детей и взрослых.

В районе Алматы в преддверии Дня столицы открыли семь благоустроенных дворов. Они расположены по улицам Г. Мусрепова, 10/2, Ш. Құдайбердіұлы, 38, Манаса, 11/3, К. Сатпаева, 4/1, Г. Мустафина, 9, а также по проспектам Б. Момышулы, 2 и Абылай хана, 25/1. Во дворах установлены детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зоны, обновлены футбольные и баскетбольные площадки, обустроены парковочные пространства, заменено покрытие игровых зон, установлены скамейки и урны, проведено озеленение. Кроме того, открылись два общественных пространства по проспекту Ш. Құдайбердіұлы, возле домов №23 и №36. По адресу №36 создана зона тихого отдыха, а возле дома №23 обустроено многофункциональное пространство с воркаут-зоной, площадками для волейбола и баскетбола, тренажерами и зонами для национальных видов спорта. С начала года в районе открыты 26 обновленных дворовых территорий.

В районе Есиль ко Дню столицы открыт один благоустроенный двор по улице Жайсан, 18, на территории ЖК «Адина».

Комплексное благоустройство районов Астаны продолжается. В городе обновляют дворовые территории, развивают общественные пространства, устанавливают элементы уличной мебели, модернизируют освещение и создают новые точки притяжения для жителей столицы.