Более 30 открытых люков закрыли после рейдов молодых активистов в пяти областях

В Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях закрыли более 30 открытых канализационных колодцев. Опасные места нашли активисты молодежного крыла партии «Әділет» во время трехдневной акции «Қауіпсіз қала».

Всего за три дня участники рейдов насчитали более 100 нарушений и угроз для жителей. Среди них колодцы без крышек и грубые нарушения пожарной безопасности.

В акции участвовали около 2 тысяч молодых людей из 17 областей и трех городов республиканского значения. Вместе с ними по дворам и улицам ходили полицейские, спасатели и коммунальщики. Сведения об остальных опасных объектах передали в профильные ведомства.

В Кокшетау активисты решили проверить, держат ли службы слово.

«Во время предыдущего рейда нашими активистами было выявлено около 15 проблемных колодцев. Вскоре ответственные службы отчитались, что все они были закрыты», – рассказала консультант Акмолинского областного филиала молодежного крыла партии Маржан Мускина.

По ее словам, во время контрольного обхода активисты заново прошли по этим адресам, чтобы лично убедиться, что крышки на месте и жителям ничего не угрожает.

Проблему открытых колодцев недавно поднимал депутат, член фракции партии «Әділет» Нурсадык Ергешбек. В его депутатском запросе приведены данные о семи случаях падения детей в открытые колодцы в этом году. За девять месяцев по таким фактам возбудили 276 административных дел. Депутат предложил ужесточить ответственность подрядчиков и ввести единые строгие правила эксплуатации колодцев.

В Кызылорде старший инспектор транспортной полиции, капитан полиции Серик Асанов вместе с молодежью объяснял жителям, как вести себя на железной дороге. Полицейские рассказывали людям и о том, как не попасться на уловки мошенников.

В других городах активисты обошли многоквартирные дома и частный сектор. Жителям напомнили правила пожарной безопасности в быту и раздали памятки с номерами экстренных служб и контакт-центра «109 – iKomek».

«Для создания по-настоящему безопасной и комфортной городской среды критически важны проактивность граждан, их взаимное уважение и абсолютное неравнодушие к общим проблемам», – считает исполняющий обязанности председателя молодежного крыла партии «Әділет» Ержан Хамитов.

Акция «Қауіпсіз қала» продолжится во всех регионах страны.