Более 30 работников строительной отрасли в Акмолинской области были удостоены государственных наград, почётных грамот и благодарственных писем в преддверии Дня строителя, передает BAQ.KZ.

Аким области поздравил строителей и отметил их значительный вклад в развитие экономики региона.

"Многие века строитель пользовался особым почётом и уважением. Сегодня эта профессия – одна из самых востребованных и необходимых. Благодаря вашим усилиям улучшается качество жизни людей. В последние годы в области наблюдается заметный рост объёмов строительства: появляются новые жилые комплексы, современные социальные объекты, развивается инфраструктура. Это результат кропотливой работы, профессионализма и преданности своему делу", – подчеркнул глава региона.

За последние полтора года в регионе завершено строительство 29 многоквартирных домов, обеспечивших жильём 1,5 тыс. очередников. До конца текущего года планируется сдать ещё 12 домов для более чем 500 семей.

В рамках программы реновации активно обновляется жилой фонд Кокшетау, а также реализуются проекты в Аршалынском, Зерендинском, Бурабайском и Буландынском районах. В сфере социальной инфраструктуры за 6 месяцев 2025 года построена детско-юношеская спортивная школа в селе Зеренда, возводится уникальный Дворец спорта в Кокшетау, завершается строительство школы на 500 мест в областном центре. В Степногорске начато возведение современного физкультурно-оздоровительного комплекса, а в городах Кокшетау и Косшы в рамках ГЧП реализуются проекты в сфере медицины.

По поручению Президента, озвученному на Национальном құрылтае в Бурабайском районе, в регионе стартует разработка проектов современного Конгресс-центра в посёлке Бурабай и международного IT-колледжа на 2000 мест в городе Косшы.

Среди награждённых – каменщик ТОО "М-АРИАСТРОЙ" Кайыргали Сералинов, удостоенный медали "Ерен еңбегі үшін".

"Я работаю в строительстве более 15 лет. Профессия нелёгкая, но мне нравится. Спасибо за оценку моего труда", – поделился строитель.

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой творческих коллективов области.