Более 30 тысяч человек подали заявки на августовское ЕНТ

Сегодня в Казахстане стартовало августовское ЕНТ. Тестирование продлится до 14 августа, на участие подано более 30 тысяч заявлений, передает BAQ.KZ.

В первый день ЕНТ проходят более 6,7 тысячи человек.

Большинство участников выбрали казахский язык тестирования, таких 65%. Еще 35% будут сдавать ЕНТ на русском языке. Английский выбрали 100 человек.

К августовскому тестированию допускаются выпускники школ и колледжей нынешнего и прошлых лет, кандасы и казахстанцы, окончившие школу за рубежом.

ЕНТ могут пройти студенты, которые хотят перейти с творческих образовательных программ на другие направления или сменить специальность на педагогическую.

Тестирование предусмотрено и для тех, кто был зачислен в вуз на платной основе, но в предыдущем учебном году не набрал пороговый балл.

Для части выпускников колледжей действует другой порядок. Если они продолжают обучение в вузе по своей специальности на платной основе, поступление возможно по итогам собеседования. Его проводят приемные комиссии университетов.