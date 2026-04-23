Более 30 тысяч преступлений: как Казахстан борется с транснациональными интернет-мошенниками

В Казахстане интернет-мошенничество продолжает стремительно расти и всё чаще носит транснациональный характер. Только за 2025 год в стране зарегистрировано свыше 30,5 тысячи таких преступлений, а общий ущерб превысил 16 млрд тенге. При этом значительная часть атак осуществляется из-за рубежа, что усложняет их раскрытие и требует усиления международного взаимодействия, передает корреспондент BAQ.KZ.

Преступность уходит в онлайн

По данным правоохранительных органов, за последние пять лет количество интернет-мошенничеств увеличилось более чем в три раза. Если в 2019 году речь шла о сравнительно ограниченном числе случаев, то сегодня это уже одна из самых массовых категорий преступлений.

Только за 11 месяцев 2025 года было зарегистрировано 26,3 тысячи уголовных правонарушений в этой сфере — на 20% больше, чем годом ранее. Рост сохраняется и в 2026 году: в отдельных регионах фиксируется почти двукратное увеличение числа преступлений.

Атаки из-за границы

Ключевая особенность современных схем — их трансграничный характер. По информации МВД, значительная часть мошеннических звонков и операций осуществляется из-за пределов Казахстана.

Речь идёт о целых сетях call-центров, которые могут находиться в разных странах, а финансовые операции проходить через несколько юрисдикций. Это позволяет злоумышленникам скрывать следы и усложняет работу следствия.

Как государство противодействует

Для борьбы с интернет-мошенниками Казахстан усиливает цифровую и оперативную работу.

Так, только за 2025 год было заблокировано 84,5 млн мошеннических звонков. Параллельно ведётся ликвидация преступных групп — за год закрыто 13 мошеннических call-центров, в том числе действовавших за пределами страны.

Отдельное внимание уделяется схемам с так называемыми «дропперами» — подставными лицами, через которых выводятся похищенные средства. По таким фактам возбуждаются десятки уголовных дел.

Кроме того, Казахстан усиливает международное сотрудничество. Взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами и участие в глобальных инициативах позволяет быстрее отслеживать транснациональные цепочки и пресекать деятельность преступных сетей.

Эксперты отмечают, что мошенники постоянно адаптируются. Сегодня наиболее распространены схемы с поддельными звонками «из банка», ложными инвестициями, фейковыми госуслугами и кражей персональных данных.

При этом злоумышленники активно используют психологическое давление — создают ощущение срочности и угрозы, заставляя жертву самостоятельно переводить деньги.