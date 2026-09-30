Более 300 деревьев высадили рядом с заводами в Сарани

Более 300 молодых деревьев высадили в индустриальной зоне Сарани. В акции приняли участие свыше 300 сотрудников местных промышленных предприятий.

К озеленению присоединились работники QazTehna, Silk Road Electronics, Saran Machinery и Tengri Tyres. Деревья высадили рядом с производственными площадками.

Акция прошла в рамках программы «Таза Қазақстан». Этой весной подобную инициативу поддержали сотрудники Allur и AGROMASH в Костанайской области. Теперь к ней присоединились предприятия Карагандинской области.

В Сарани сегодня выпускают автобусы и коммерческую технику, автомобильные шины, бытовую электронику и другую промышленную продукцию.

Житель города Виталий Якушев рассказал, что за последние годы в Сарани стало больше зеленых зон, детских площадок и благоустроенных территорий. По его словам, открытие производств дало жителям возможность работать рядом с домом и не уезжать в другие города в поисках заработка.

«Стало заметно больше зелени, появляются новые детские площадки, приводятся в порядок дворы и улицы, благоустраиваются территории. Но самое главное для людей, появилась хорошая работа. Заводы дают возможность трудиться рядом с домом, строить планы на будущее и не уезжать в поисках заработка в другие города», - сказал он.

Представитель QazTehna Айнурым Малаева сообщила, что предприятия намерены продолжать экологические акции.

«Экоакция показывает, что крупный бизнес Сарани готов вкладывать свои силы в чистое и здоровое будущее региона», - отметила она.

Компании продолжат ухаживать за уже высаженными деревьями.