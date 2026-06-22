Более 300 домов пострадали из-за селей в Кыргызстане за три дня

Сильные ливни и селевые потоки нанесли серьезный ущерб нескольким регионам Кыргызстана. По данным МЧС республики, с 19 по 21 июня в стране зарегистрировали 66 случаев схода селей и подтоплений.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях. За три дня стихия затронула более 300 жилых домов, десятки объектов инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья.

Только 19 июня в различных регионах Кыргызстана произошло 13 селевых сходов и три подтопления. В результате пострадали 42 жилых дома, хозяйственные постройки, дороги и ирригационные каналы. Один легковой автомобиль был унесен потоком воды.

На следующий день ситуация ухудшилась. 20 июня в стране зафиксировали 21 сель и одно подтопление. Селевые потоки повредили 212 жилых домов, шесть социальных объектов, два рынка, мечеть и восемь хозяйственных построек. Кроме того, были повреждены дороги, оросительные сети и 44 гектара сельхозугодий. Стихия также разрушила две опоры линий электропередачи и шесть мостов. Спасателям пришлось эвакуировать 50 человек.

21 июня по республике зарегистрировали еще 26 случаев схода селей и два подтопления. В этот день пострадали 75 жилых домов, магазин, восемь хозяйственных построек и более 20 гектаров посевных площадей.

По информации МЧС Кыргызстана, жертв и пострадавших среди населения нет. Однако селевые потоки унесли домашних животных, включая лошадей, коров, овец и телят.

Сейчас спасатели и местные власти продолжают ликвидировать последствия стихии. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 19 населенных пунктах страны.

Больше всего случаев схода селей и подтоплений зафиксировано в Баткенской области — 16. Далее следуют Таласская и Джалал-Абадская области, где произошло по 13 подобных случаев.