Более 300 домов пострадали из-за селей в Кыргызстане за три дня
За трое суток в республике зарегистрировали 66 случаев схода селевых потоков и подтоплений, повреждены жилые дома, дороги, мосты и сельхозугодья.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сильные ливни и селевые потоки нанесли серьезный ущерб нескольким регионам Кыргызстана. По данным МЧС республики, с 19 по 21 июня в стране зарегистрировали 66 случаев схода селей и подтоплений.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях. За три дня стихия затронула более 300 жилых домов, десятки объектов инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья.
Только 19 июня в различных регионах Кыргызстана произошло 13 селевых сходов и три подтопления. В результате пострадали 42 жилых дома, хозяйственные постройки, дороги и ирригационные каналы. Один легковой автомобиль был унесен потоком воды.
На следующий день ситуация ухудшилась. 20 июня в стране зафиксировали 21 сель и одно подтопление. Селевые потоки повредили 212 жилых домов, шесть социальных объектов, два рынка, мечеть и восемь хозяйственных построек. Кроме того, были повреждены дороги, оросительные сети и 44 гектара сельхозугодий. Стихия также разрушила две опоры линий электропередачи и шесть мостов. Спасателям пришлось эвакуировать 50 человек.
21 июня по республике зарегистрировали еще 26 случаев схода селей и два подтопления. В этот день пострадали 75 жилых домов, магазин, восемь хозяйственных построек и более 20 гектаров посевных площадей.
По информации МЧС Кыргызстана, жертв и пострадавших среди населения нет. Однако селевые потоки унесли домашних животных, включая лошадей, коров, овец и телят.
Сейчас спасатели и местные власти продолжают ликвидировать последствия стихии. Аварийно-восстановительные работы ведутся в 19 населенных пунктах страны.
Больше всего случаев схода селей и подтоплений зафиксировано в Баткенской области — 16. Далее следуют Таласская и Джалал-Абадская области, где произошло по 13 подобных случаев.
Самое читаемое
- Застряли в 90-х: как люди живут на острове в центре Семея
- Спасший младенца из выгребной ямы полицейский рассказал о его судьбе
- После скандала с ножом в детсаду Мангистау директор лишилась должности
- День медицинского работника в Казахстане: достижения отечественного здравоохранения
- Девушка едва не утонула на Капчагайском водохранилище