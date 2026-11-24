В Кокшетау задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в участии в распространении наркотиков. При обыске у него обнаружили более 300 расфасованных доз психотропных веществ.

По информации департамента полиции Акмолинской области, при задержанном также нашли свёртки с психотропным веществом. Во время обыска по месту его жительства изъяли пластиковые ёмкости с синтетическим наркотиком, упаковочные материалы, электронные весы и записные книжки с координатами тайников.

Все обнаруженные вещества направили на экспертизу. По предварительным данным, общий вес изъятого превышает 500 граммов различных психотропных веществ.

Как установили оперативники, мужчина занимался незаконным распространением наркотиков около четырёх месяцев. Изначально он работал закладчиком, а затем стал выполнять функции склад-фасовщика: получал партии нерасфасованных веществ, готовил дозы и оборудовал тайники для последующей передачи другим распространителям. Вознаграждение за свою деятельность он получал в криптовалюте.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела и возможных соучастников.