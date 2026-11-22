Девять человек пострадали при стрельбе на частной вечеринке в Калифорнии
Вечеринка в округе Туларе собрала около 100 человек.
22 Ноября 2026, 19:43
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22 Ноября 2026, 19:4322 Ноября 2026, 19:43
218Фото: ABC News KFSN
Девять человек получили ранения в результате стрельбы на частной вечеринке в округе Туларе американского штата Калифорния.
По информации местного телеканала ABC News KFSN, инцидент произошёл вечером в субботу по местному времени в городе Стратмор. На вечеринке присутствовали около 100 человек.
Предварительно сообщается, что всех пострадавших доставили в больницы. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точное число пострадавших.
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