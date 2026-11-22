Девять человек получили ранения в результате стрельбы на частной вечеринке в округе Туларе американского штата Калифорния.

По информации местного телеканала ABC News KFSN, инцидент произошёл вечером в субботу по местному времени в городе Стратмор. На вечеринке присутствовали около 100 человек.

Предварительно сообщается, что всех пострадавших доставили в больницы. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают точное число пострадавших.