Более 300 голов скота разыскали полицейские в Карагандинской области
С начала года в регионе зарегистрировали 80 обращений о краже животных, раскрыто 15 фактов скотокрадства.
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В Карагандинской области с начала 2026 года полицейские разыскали 322 головы скота. За этот период в правоохранительные органы поступило 80 обращений по фактам краж животных.
В ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить скот в 53 случаях. Кроме того, сотрудники полиции раскрыли 15 фактов скотокрадства и вернули владельцам 86 голов животных. По подозрению в совершении преступлений задержаны 11 человек, пресечена деятельность шести преступных групп.
Для предупреждения краж с 25 сентября на областных и республиканских автодорогах региона работают 19 передвижных блокпостов. Полицейские проверяют транспорт, перевозящий скот, и обращают особое внимание на законность его перемещения и наличие сопроводительных документов.
Эффективность таких мер подтверждает прошлогодний случай: благодаря работе мобильных постов правоохранители раскрыли кражу 40 лошадей, похищенных на территории Акмолинской области.
Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров отметил, что не все случаи пропажи животных связаны с преступлениями. Нередко скот теряется из-за отсутствия должного присмотра со стороны владельцев.
«Мы понимаем, что для сельских жителей скот — это не просто имущество, а результат ежедневного труда и зачастую основной источник дохода семьи. Поэтому на каждое сообщение о пропаже животных реагируем незамедлительно. Организуем поиски, проверяем возможные места нахождения скота, отрабатываем маршруты его передвижения», — подчеркнул он.
При этом представитель полиции призвал владельцев не оставлять животных без присмотра, организовывать выпас с участием пастухов и следить за местами содержания скота.
«Сохранность скота — это общая ответственность», — добавил Жаскайрат Каиров.
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