Более 300 голов скота разыскали полицейские в Карагандинской области

В Карагандинской области с начала 2026 года полицейские разыскали 322 головы скота. За этот период в правоохранительные органы поступило 80 обращений по фактам краж животных.

В ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить скот в 53 случаях. Кроме того, сотрудники полиции раскрыли 15 фактов скотокрадства и вернули владельцам 86 голов животных. По подозрению в совершении преступлений задержаны 11 человек, пресечена деятельность шести преступных групп.

Для предупреждения краж с 25 сентября на областных и республиканских автодорогах региона работают 19 передвижных блокпостов. Полицейские проверяют транспорт, перевозящий скот, и обращают особое внимание на законность его перемещения и наличие сопроводительных документов.

Эффективность таких мер подтверждает прошлогодний случай: благодаря работе мобильных постов правоохранители раскрыли кражу 40 лошадей, похищенных на территории Акмолинской области.

Заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров отметил, что не все случаи пропажи животных связаны с преступлениями. Нередко скот теряется из-за отсутствия должного присмотра со стороны владельцев.

«Мы понимаем, что для сельских жителей скот — это не просто имущество, а результат ежедневного труда и зачастую основной источник дохода семьи. Поэтому на каждое сообщение о пропаже животных реагируем незамедлительно. Организуем поиски, проверяем возможные места нахождения скота, отрабатываем маршруты его передвижения», — подчеркнул он.

При этом представитель полиции призвал владельцев не оставлять животных без присмотра, организовывать выпас с участием пастухов и следить за местами содержания скота.