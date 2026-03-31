В 2025 году в промышленное производство установлено более 300 роботов. Об этом сообщил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

«На сегодня в стране плотность промышленных роботов составляет около 10 единиц на 10 тысяч работников, что существенно ниже показателей ведущих стран мира.

В этой связи в целях развития роботизации и сокращения дефицита кадров на производстве начата активная работа по внедрению цифровых решений, включая АСУП, аналитику данных, элементы искусственного интеллекта и цифровые платформы, а также промышленных роботов и системы машинного зрения.

По итогам 2025 года установлено более 300 роботов, включая FANUC и ABB», - сказал министр.

В качестве примера он привел завод KIA Qazaqstan с 68 роботами и Astana Motors с 54 роботами.

В заключении министр добавил, что совместно с Министерством цифровизации в рамках общенациональной стратегии «Digital Kazakhstan» планируется создание проектного офиса по роботизации отраслей экономики.