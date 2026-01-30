По данным Бюро национальной статистики РК, только за прошлый год в Казахстане было зарегистрировано более 300 тысяч легковых автомобилей с пробегом, значительная часть которых поступила из-за рубежа через неофициальные каналы. Особенно активно обсуждается поток машин из Объединенных Арабских Эмиратов. Такие автомобили формально проходят растаможку и регистрацию, но их техническое состояние и прошлое остаются вне контроля официальных органов.

Низкая цена на эти машины привлекает покупателей, однако за экономией скрываются реальные риски для потребителя. Корреспондент BAQ.KZ поговорил с автоэкспертом Арсеном Шакуовым, чтобы понять, как устроен серый импорт и почему он может быть опасен.

Почему именно Эмираты

Эмираты давно превратились в транзитный пункт для автомобилей с повреждениями из США. Покупатели в Казахстане часто думают, что машины из ОАЭ — это просто "подержанные, но нормальные автомобили", тогда как реальность гораздо сложнее.

"Основной поток – это машины с американских страховых аукционов. В США автомобиль после серьёзного ДТП признаётся тотальным, страховая компания выплачивает владельцу компенсацию, и на этом ее ответственность заканчивается. Далее такие машины теряют ликвидность и продаются за 2-3 тысячи долларов, потому что восстанавливать их в Америке экономически невыгодно из-за дорогой рабочей силы", – рассказывает спикер.

Эксперт подчёркивает, что дальше автомобили направляются в Эмираты, где действуют другие экономические условия.

"В ОАЭ действует свободная экономическая зона с минимальными налогами. Машина заходит туда практически без таможенной нагрузки – около 4% НДС и уже там восстанавливается. При этом никаких отметок о том, что в США она была признана не подлежащей восстановлению, в дальнейших документах не остаётся", – отмечает Арсен Шакуов.

Экономика серого импорта

Серый импорт выгоден из-за разницы в цене и доступности дешёвой рабочей силы. Для перекупщиков это простой способ извлечь прибыль, а для покупателей – соблазн низкой цены.

"Автомобиль, который в США стоил 50 тысяч долларов, после аварии теряет стоимость. Его покупают за копейки, восстанавливают в Эмиратах, где дешёвая рабочая сила и запчасти, и затем продают уже как полноценный автомобиль. Именно эта разница и формирует прибыль серого импортера. Экономическая привлекательность схемы напрямую влияет на рост числа таких поставок в Казахстан", – говорит автоэксперт.

Основные риски для покупателя

Главная опасность для владельцев таких автомобилей – это качество транспортного средства и его история. Часто на вид машина выглядит исправной, но скрытые дефекты обнаруживаются уже после эксплуатации.

"С точки зрения закона все выглядит правильно: машина растаможена, зарегистрирована, оплачены все сборы. Но по факту потребитель может купить битый автомобиль, топляк или машину, собранную из нескольких. Визуально определить это крайне сложно, особенно без глубокой технической диагностики. Кроме того, техническая адаптация таких автомобилей под климатические условия Казахстана часто оставляет желать лучшего. Многие эмиратские версии изначально не рассчитаны на наш климат. Часто это автомобили без заводской системы отопления, которую устанавливают уже позже, не всегда качественно. В дальнейшем это приводит к постоянным техническим проблемам", – подчеркивает спикер.

Отсутствие гарантий

Покупка через серых импортёров практически лишает потребителя любых гарантий. В случае проблем с автомобилем все расходы ложатся исключительно на владельца, а найти ответственного крайне сложно.

"Серый импортёр привез автомобиль, продал его и фактически исчез. Ни гарантийных обязательств, ни сервисной поддержки нет. Если у машины выявляются серьезные дефекты, все расходы ложатся исключительно на владельца", – отмечает он.

Даже минимальная проверка и стандартная диагностика не позволяют полностью выявить все скрытые дефекты таких автомобилей. Многие повреждения маскируются на этапе восстановления и проявляются уже в процессе эксплуатации, иногда после повторного ДТП или серьезной нагрузки. В результате покупатель сталкивается с проблемами, которые невозможно было обнаружить при первичном осмотре, и риск остаётся высоким.

Влияние на рынок и позиция государства

Серый импорт создает ценовую конкуренцию для официальных дилеров, но не подрывает их бизнес. При этом государство постепенно развивает локальное производство, чтобы снизить зависимость от неофициального ввоза.

"Разница в цене может достигать 2-3 миллиона тенге. Но в эту сумму у официального дилера входят гарантия, сервис, ответственность и безопасность для покупателя. Человек просто выбирает – заплатить меньше сейчас или снизить риски в будущем", – подчеркивает эксперт.

Государственная стратегия ориентирована на строительство заводов и локальную сборку автомобилей.

"Сегодня основной вектор – это строительство заводов и локальная сборка автомобилей. Это системное решение, которое со временем должно сократить зависимость от серого импорта, но полностью убрать его с рынка вряд ли возможно", – рассказывает спикер.

Главная рекомендация эксперта сводится к осознанному выбору и трезвой оценке последствий. Покупка автомобиля по серым каналам может выглядеть выгодной на этапе сделки, однако в долгосрочной перспективе она часто оборачивается дополнительными расходами, техническими проблемами и рисками для безопасности. Формальная легальность ввоза не гарантирует качества автомобиля, его надёжности и соответствия условиям эксплуатации в Казахстане.

В итоге ключевой вопрос для покупателя заключается не в том, как автомобиль был ввезен в страну, а в его реальном техническом состоянии и истории. Именно это определяет безопасность, стоимость дальнейшего обслуживания и возможные финансовые потери, которые могут значительно превысить первоначальную экономию.