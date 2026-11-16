Более 300 тысяч детей получили помощь благодаря цифровым инструментам в Казахстане

За последние три года цифровые инструменты помогли выявить более 300 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или столкнувшихся с нарушением своих прав, и организовать для них необходимую помощь. Об этом на первом правительственном часе Курултая сообщила вице-спикер Динара Закиева, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Первый правительственный час в Курултае посвятили реализации концепции «Дети Казахстана», разработанной по поручению Главы государства. Документ объединяет меры по защите прав детей в сферах образования, здравоохранения, социальной поддержки и безопасности.

По словам Динары Закиевой, за последние годы в стране сформирована система профилактики нарушений и защиты прав несовершеннолетних. Во всех регионах открыты управления по защите прав детей и центры психологической поддержки, а статус сотрудников органов защиты прав детей закреплён законодательно.

Как цифровые инструменты помогают детям

Одним из ключевых направлений стала цифровизация механизмов выявления детей, нуждающихся в помощи.

В Казахстане открыты 160 центров поддержки семьи, в работу которых внедрена информационная система FSM Social. Также действует государственный контакт-центр 111, куда можно обратиться по вопросам защиты прав детей.

Во всех школах внедрён QR111, позволяющий ребёнку напрямую связаться со службами защиты. Кроме того, в организациях образования используется платформа Balazhan, предназначенная для диагностики рисков и контроля за оказанием помощи детям.

По данным вице-спикера, благодаря внедрению цифровых инструментов за три года удалось выявить более 300 тысяч детей, находившихся в трудной жизненной ситуации или столкнувшихся с нарушением своих прав, и оказать им помощь.

Число особо тяжких преступлений против детей сократилось

Закиева также сообщила о снижении количества особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.

По её словам, по сравнению с 2023 годом число таких преступлений сократилось по ряду статей Уголовного кодекса. По отдельным составам снижение достигло 54%.

Концепция предусматривает 158 мероприятий

В ходе выступления Динара Закиева рассказала о задачах концепции «Дети Казахстана».

«Концепция содержит план из 158 мер, основанный на анализе всех сфер, в результате которого мы выявили более 70 системных вопросов и задач, которые необходимо решить», — отметила вице-спикер Курултая.

План предусматривает внедрение единого цифрового маршрута ребёнка, поддержку родителей и повышение их ответственности, оснащение детских больниц необходимым оборудованием, а также развитие инфраструктуры дополнительного образования в сельской местности.

Отдельное внимание уделено учреждениям для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, предусмотрен капитальный ремонт 44 из 111 таких организаций.

Кроме того, в рамках реализации концепции депутаты Курултая разработали три законопроекта, направленных на совершенствование механизмов защиты прав детей.

Реализация предусмотренных мер должна обеспечить более тесное взаимодействие государственных органов и своевременное оказание помощи детям, нуждающимся в поддержке.