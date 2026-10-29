В Казахстане определили приоритеты электорального просвещения молодого поколения

В Казахстане формируют комплексную систему электорального просвещения молодого поколения. Для школьников и студентов планируют развивать образовательные программы, совершенствовать механизмы самоуправления и расширять возможности участия в общественной жизни. Новые инициативы обсудили на расширенном заседании Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил- молодёжь занимает важное место в развитии избирательной системы страны. Ежегодно более 300 тысяч молодых казахстанцев пополняют число избирателей, а за три года этот показатель приближается к миллиону.

По его словам, формирование избирательной культуры начинается с понимания гражданами своих прав, устройства государства и значения участия в выборах.

«Ежегодно более 300 тысяч молодых людей вливаются в число избирателей. За три года – считайте, почти миллион. Поэтому сегодня очень важна роль тех людей, которые занимаются воспитанием и образованием детей, которые должны формировать культуру участия в выборах», – подчеркнул Нурлан Абдиров.

Молодёжь проявляет интерес к избирательной системе

Как отмечалось на заседании, школьники и студенты активно интересуются вопросами участия в выборах, работой государственных органов и возможностями общественной деятельности.

С 2022 года председатель ЦИК провёл 52 встречи, в которых приняли участие более 8 тысяч молодых граждан.

На таких площадках молодые люди задают вопросы о порядке проведения выборов, требованиях к кандидатам и возможностях участия в местном самоуправлении.

По словам Нурлана Абдирова, этот интерес создаёт дополнительные возможности для развития образовательных программ и практических форм обучения.

Одним из таких инструментов может стать школьное самоуправление. Выборы школьных президентов и ученических советов позволяют учащимся на практике познакомиться с избирательными процедурами и принципами принятия коллективных решений.

При этом председатель ЦИК подчеркнул важность правильного понимания школьниками структуры государственного управления и полномочий различных органов власти.

В Казахстане утверждён план из 32 мероприятий

Член Центральной избирательной комиссии Ляззат Суюндик рассказала о реализации Плана действий по формированию электоральной культуры молодых и будущих избирателей на 2026–2028 годы.

Документ утверждён Правительством и включает 32 мероприятия по пяти основным направлениям, среди которых электоральное просвещение, развитие молодёжного самоуправления, повышение медиаграмотности и расширение общественного участия молодёжи.

«Важно, что нам удалось объединить усилия государственных органов и избирательных комиссий в рамках единого документа, определив конкретные мероприятия, сроки и ответственных исполнителей», – отметила Ляззат Суюндик.

По её словам, план стал основой для совместной работы Центральной избирательной комиссии, Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры и информации.

При этом документ предусматривает возможность дальнейшего развития инициатив с учётом практического опыта и предложений молодёжи.

Школьные выборы станут частью практического обучения

Особое внимание участники заседания уделили развитию электорального просвещения в школах.

Согласно результатам исследования «Молодёжь Казахстана», 32,4% подростков в возрасте 14–18 лет считают, что хорошо знают свои избирательные права и порядок проведения выборов.

Для расширения этих знаний ЦИК предложила совместно с Министерством просвещения дополнить методические рекомендации практическими заданиями по избирательному праву.

Отдельно было предложено разработать специальное пособие по организации школьных выборов. В него планируется включить образцы документов, порядок выдвижения кандидатов, проведения агитации, голосования и подсчёта голосов.

«ЦИК готов совместно с Министерством просвещения разработать пособие по проведению школьных выборов, включающее образцы документов, порядок выдвижения кандидатов, проведения агитации, голосования и подсчёта голосов», – сообщила Ляззат Суюндик.

При этом новые материалы планируется использовать в рамках уже существующих механизмов школьного самоуправления, не увеличивая обязательную нагрузку на педагогов.

К разработке пособий могут привлечь педагогические университеты, которые помогут адаптировать задания к возрастным особенностям учащихся.

В ходе обсуждения также прозвучало предложение использовать учебные референдумы. Такой формат позволит школьникам приобретать опыт голосования при обсуждении вопросов, связанных с жизнью образовательных учреждений.

Образовательные программы объединят школу и университет

Ещё одним направлением работы станет развитие преемственности электорального образования. Предполагается, что первоначальные знания об избирательных правах, полученные в школе, будут расширяться в университетах через образовательные программы, студенческое самоуправление и исследовательскую деятельность.

Отдельное внимание уделяется развитию медиаграмотности, знакомству молодёжи с современными цифровыми технологиями и ответственному использованию информации.

В ходе обсуждения представители экспертного сообщества также предложили активнее проводить социологические исследования, чтобы учитывать интересы и особенности разных возрастных групп.

Для дальнейшего развития сотрудничества ЦИК предложила рассмотреть возможность заключения многостороннего меморандума с тремя министерствами.

Как отмечалось на заседании, объединение усилий государственных органов, образовательных учреждений и общественных организаций позволит сделать электоральное просвещение последовательной и постоянной работой, охватывающей молодёжь разных возрастов.