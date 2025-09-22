На учебно-тренировочном полигоне "Коктал" Сарыозекского гарнизона прошла активная фаза двухстороннего двухстепенного командно-штабного учения "Десант-2025", передает BAQ.KZ.

В маневрах приняли участие свыше 3000 военнослужащих Десантно-штурмовых войск.

Учение проводилось с целью подготовки подразделений к действиям в условиях высокой боевой готовности. Особое внимание уделялось организации марша в район боевого предназначения, ведению боевых действий в составе рейдового отряда и общевойскового резерва.

Министр обороны Даурен Косанов подчеркнул значимость учений для повышения боеспособности войск и внедрения современных методов и технологий в подготовку личного состава:

"Подобные учения – это не просто проверка, а важнейшая возможность продемонстрировать слаженность подразделений, испытать их боеспособность и укрепить уверенность в своих силах".

Уникальной особенностью "Десант-2025" стал новый динамичный формат, максимально приближенный к реальным боевым условиям. Более 800 военнослужащих отрабатывали боевые документы, выполняли учебно-боевые задачи и проводили четыре суток в заглубленных командных пунктах.

Важную роль сыграло применение современных технологий ведения боевых действий, включая беспилотные авиационные системы для разведки, корректировки огня авиации и артиллерии, а также управления подразделениями в реальном времени. В учении участвовали вертолеты армейской и фронтовой авиации.

Логистическая поддержка осуществлялась с помощью самолетов Си-295, парашютно-грузовой системы ПГС-500 и автоматизированной системы доставки грузов АПСДГ-500. Всего было задействовано более 50 единиц артиллерийского вооружения, около 30 бронетанковых машин и свыше 250 единиц автомобильной техники.

Учение стало важным этапом совершенствования тактических навыков и повышения боеготовности Десантно-штурмовых войск. По его завершении министр обороны посетил войсковые части Алматинского гарнизона, заслушал доклады командиров и дал конкретные поручения по обеспечению качественного выполнения учебно-боевых задач и поддержанию военной техники и инфраструктуры.