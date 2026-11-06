Сначала вакансии, затем статус: новый порядок регистрации безработных

В Казахстане в рамках пилотного проекта планируют отвести карьерным центрам 13 дней на трудоустройство соискателя до присвоения ему статуса безработного. Зачем нужен этот срок и какую помощь получат обратившиеся граждане, в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ.

Новый механизм предусматривает, что сначала карьерный центр будет помогать человеку найти подходящую работу. Если за 13 дней трудоустроить его не удастся, гражданина зарегистрируют в качестве безработного.

В Минтруда объясняют: действующего срока недостаточно, чтобы изучить опыт и навыки соискателя, подобрать вакансии и организовать взаимодействие с работодателями. Дополнительное время необходимо для индивидуальной работы с каждым обратившимся.

«13 дней – это время, необходимое для качественного карьерного сопровождения для обеспечения трудоустройства. Обращение в карьерный центр перестает быть формальной процедурой регистрации и становится полноценным карьерным маршрутом, конечной целью которого является трудоустройство», – сообщили в министерстве.

По расчетам ведомства, такой подход позволит провести основные мероприятия по поиску работы, пока гражданин находится в статусе лица, ищущего работу.

Какую помощь предложат за 13 дней

Работу начнут с профилирования: специалист карьерного центра изучит образование, квалификацию, профессиональный опыт и навыки соискателя, а также его пожелания к условиям труда и заработной плате.

На основе этих сведений центр должен разработать индивидуальный план содействия занятости, подобрать вакансии, связаться с работодателями и при необходимости организовать собеседования.

Соискателю также смогут предложить профессиональное обучение, субсидируемое рабочее место, поддержку предпринимательской инициативы или добровольное переселение.

При этом обязательного количества вакансий, которые необходимо предложить за 13 дней, не устанавливают.

«Конкретное количество предлагаемых вакансий зависит от ситуации на рынке труда в регионе и профиля соискателя. Главное – не формальное количество предложений, а реальная помощь в трудоустройстве. Гражданин должен активно участвовать в поиске и рассматривать предлагаемые варианты», – отметили в Минтруда.

В ведомстве рассчитывают, что более продолжительное сопровождение повысит эффективность трудоустройства и сократит число необоснованно зарегистрированных безработных.

Сроки пилотного проекта

Согласно представленным министерством сведениям, запуск пилотного проекта во всех регионах Казахстана был запланирован на 1 октября 2026 года, завершение — на конец года.

Этот период предусмотрен для апробации нового подхода перед его дальнейшим применением на системной основе.

Сколько человек зарегистрированы безработными

По данным информационных систем Минтруда, на 22 сентября 2026 года в карьерных центрах были зарегистрированы около 365 тысяч безработных.

За восемь месяцев 2026 года социальную выплату на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования получили более 314 тысяч человек. Средний размер ежемесячной выплаты составил 102 897 теңге.