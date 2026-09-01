Более 32 кг наркотиков пытались ввезти в Казахстан под видом косметики
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В аэропорту Алматы пресекли три попытки ввоза в Казахстан крупной партии наркотиков из стран Юго-Восточной Азии, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Комитете национальной безопасности, все три случая выявлены в августе на рейсах, прибывших из стран Юго-Восточной Азии.
Во время проверки багажа иностранных граждан пограничники обнаружили марихуану, смолу каннабиса и гашишное масло.
Наркотические вещества пытались скрыть в емкостях, замаскированных под косметическую продукцию.
Экспертиза показала, что общий вес изъятых наркотиков превысил 32 килограмма.
Материалы по трем фактам переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.
Ранее в Северо-Казахстанской области полицейские задержали 29-летнего жителя Астаны, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков через тайники-закладки в Петропавловске.
По данным полиции, мужчина арендовал квартиру, где, предположительно, фасовал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. При обыске были обнаружены 30 свертков. Экспертиза установила, что в них находились 5,55 грамма синтетического наркотика «соль» и 29,21 грамма мефедрона.
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