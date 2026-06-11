До 12 лет лишения свободы грозит астанчанину за преступление в СКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 29-летнего жителя Астаны, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков через тайники-закладки в Петропавловске.
По данным полиции, мужчина снимал квартиру в городе, где, предположительно, фасовал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. В ходе обыска были обнаружены 30 свертков с порошкообразным веществом.
Экспертиза установила, что изъятое является психотропными веществами – "соль" весом 5,55 грамма и "мефедрон" весом 29,21 грамма.
Подозреваемый взят под стражу. В отношении него проводится досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.
В ведомстве добавили, что с начала года в Северо-Казахстанской области изъято более 14 килограммов наркотических средств, из них около 8 килограммов составляют синтетические вещества.
Ранее стало известно, что перевозил мужчина из Алматинской области в Шымкент.
Читайте также:
Самое читаемое
- Опасную электробытовую технику сняли с продажи в Семее
- Масштабная ярмарка отечественных продуктов развернется в Астане
- Трамп пригрозил ответом после удара Ирана по вертолету США
- Россиянин до смерти избил знакомого во дворе собственного дома
- Асаубаева заявила о сокращении зарплаты и попросила помощи у Токаева