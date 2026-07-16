Более 33 тонн мусора вывезли с реки Есиль с начала года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане продолжаются работы по санитарной очистке реки Есиль и прилегающих территорий. С начала года специалисты собрали и вывезли более 33 тонн мусора, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Работы проводит Управление охраны окружающей среды и природопользования города.
Специалисты регулярно очищают акваторию и прибрежную зону от бытовых отходов, а также скашивают камыш и удаляют избыточную водную растительность, которая препятствует естественному течению воды.
Как отметили в акимате, аналогичные работы ведутся не только на реке Есиль, но и на других водоемах столицы.
Комплекс мероприятий направлен на поддержание санитарного состояния водоемов, улучшение качества воды и сохранение благоприятной экологической обстановки в городе.
Самое читаемое
- В СКО ремонтируют 35 километров трассы к границе с Россией
- После убийства казахстанца в Стамбуле задержаны киллеры международной группировки
- До 2 млн тенге и выше: названы самые высокооплачиваемые вакансии июня
- Тело новорожденного нашли в канализации: мать ребенка задержана в Астане
- Бекхэмы, принц Уильям и жена Месси: самые яркие реакции на полуфинал ЧМ