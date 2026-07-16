В Астане продолжаются работы по санитарной очистке реки Есиль и прилегающих территорий. С начала года специалисты собрали и вывезли более 33 тонн мусора, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Работы проводит Управление охраны окружающей среды и природопользования города.

Специалисты регулярно очищают акваторию и прибрежную зону от бытовых отходов, а также скашивают камыш и удаляют избыточную водную растительность, которая препятствует естественному течению воды.

Как отметили в акимате, аналогичные работы ведутся не только на реке Есиль, но и на других водоемах столицы.

Комплекс мероприятий направлен на поддержание санитарного состояния водоемов, улучшение качества воды и сохранение благоприятной экологической обстановки в городе.